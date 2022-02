Con 27 votos a favor, ocho en abstención y tres en contra, el Congreso de Jalisco ratificó a Luis Joaquín Méndez Ruíz como titular de la Fiscalía del Estado.

En su argumentación, el diputado Enrique Velázquez reiteró que el relevo era la oportunidad para concretar la reforma pendiente y dar autonomía a la Fiscalía e insistió en que la actual administración arrastra pendientes en temas como desaparecidos e impunidad.

La diputada de Futuro, Susana de la Rosa, cuestionó el proceso de la ratificación y que no se haya seguido lo establecido en la Constitución estatal para que se propusiera una terna al cargo.

Sostuvo que no se le dio el tiempo suficiente para procesar el tema, recriminó el escaso acceso a la información sobre el asunto y que se hayan acelerado los tiempos para darle trámite a la propuesta del gobernador.

Apoyaron la ratificación las fracciones de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y Partido Verde, en abstención los legisladores de Morena y en contra Mara Robes, Enrique Velázquez de Hagamos y Susana de la Rosa de Futuro.

La coordinadora de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, rechazó que la continuidad sea la estrategia del nuevo fiscal. Refirió que en Jalisco quedan impunes 94.5 de cada 100 delitos que se cometen según el estudio Hallazgos 2020, elaborado por la agrupación México Evalúa.

En el razonamiento de su voto a favor, la coordinadora del Acción Nacional, Claudia Murguía Torres, que formó parte de la pasada legislatura, reconoció que fueron omisos en concretar las reformas para dar autonomía a la Fiscalía y sostuvo que es legal el procedimiento seguido; consideró que el perfil designado por el gobernador es el idóneo.

“Por haber sido el segundo al mando, por conocer a profundidad las estrategias y políticas públicas de seguridad en la Entidad, es el perfil idóneo. Decir que la crisis de seguridad del Estado es responsabilidad del gobernador o de una sola persona me parece una irresponsabilidad, porque la crisis es un cúmulo de omisiones, de acciones y de corrupetelas de todas las fuerzas políticas que hemos gobernador este Estado”, expuso.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, defendió la legalidad del proceso y llamó a no politizar el tema de seguridad.

“Cuando eres un opositodo siempre encontrarás una forma de decir que todo está mal, pero invito que un tema tan sensible no lo politicemos, veamos las áreas de oportunidad y tomemos acciones, pero no se puede decir que todo está mal. Si quieren enredar las cosas con un tema para el que ahorita no estamos facultados para hacerlo, caeríamos en una irresponsabilidad”, dijo.

Los ocho integrantes del grupo parlamentario de Morena se abstuvieron en la votación.

“Nosotros estamos en la línea de coadyubar y que los trabajos del Congreso no se paralicen. Sí hay razón en el sentido de la legalidad, pero también hay razón en el sentido de la necesidad de la autonomía porque la sociedad lo ha expresado así”, comentó el morenista Tomás Vázquez Vigil.

El priista Hugo Contreras Zepeda justificó el voto a favor argumentó que no es un cheque en blanco y que seguirán exigiendo resultados, consideró que el tema de seguridad es un asunto de Estado y dijo que PRI pone como interés supremo las instituciones.

“No podemos generar crisis ni vamos a condicionar, sino al contrario, vamos a exigir responsabilidad y resultados. Nos pronunciamos en una Fiscalía autónoma, démonos el tiempo suficiente y necesario para discutirlo. Hoy toca resolver en tiempo y forma con urgencia un tema de Estado. No generar crisis y que haya un responsable de la seguridad de los jaliscienses; daremos el voto afirmativo no un cheque en blanco; exigimos resultados”, dijo.

Avalada la ratificación, los legisladores le tomaron protesta al nuevo fiscal.