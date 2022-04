Firman colaboración para agilizar trámites de herencias en Jalisco

Con la finalidad de agilizar los trámites de herencias, este lunes fue firmado un convenio de colaboración entre el Supremo Tribunal de Justicia y la Procuraduría Social.

Así lo informó este lunes el consejero presidente, Daniel Espinosa Licón, quien señaló que mediante esta nueva coordinación, se permitirá llevar los trámites en línea, con la implementación de la e-firma que tiene la misma validez de la firma física.

"Todos los informes que de oficio se deben de decretar para continuar el trámite en las sucesiones, se tiene que hacer un pago para que la Procuraduría Social, la Dirección del Registro Público y el Archivo de Instrumentos Públicos informen sobre las sucesiones y testamentos que se siguen en los juzgados".

Esto ha generado, de antaño, un trámite entretenido, largo, porque una vez que el juez ordena esos oficios que deben de seguirse, el abogado debe ir al juzgado a turnar el expediente, luego recabar la firma del juez y el abogado, entregarlo y esperar a que conteste", contó Espinosa Licón.

Con la implementación de este trámite en línea, dijo, se ahorrarán los "meses de espera" que deben pasar para que dichos expedientes sean respondidos, además que se evitarán los temas de corrupción y compadrazgos que usualmente se dan para agilizar, desde dentro del sistema, los trámites.

"Es mínima, pero la hay, que si no se conoce al auxiliar que va a hacer el oficio, si no se les entrega en muchas de las ocasiones 'una aportación', el oficio no sale rápido, se entretiene. En la medida que acelero yo mi trámite, que entrego una dádiva, se genera esa sensación de corrupción en los procedimientos. Lo que se pretende es que el abogado ya no tenga que hacer su trámite, sino que el litigante pague el derecho al Estado por generarse esa información y que en un correo electrónico se pida la información, y en el mismo sentido la Procuraduría Social responda", expresó el magistrado presidente.

Al respecto, el procurador Social, Juan Carlos Márquez, señaló que esta firma es de relevancia no solo para eficientar los procesos, sino también para profesionalizar la labor en las búsquedas durante los trámites, aunado a la plataforma creada para este fin que operará a partir de la firma electrónica mencionada, para que todas las instituciones involucradas reciban y respondan los trámites a través de la misma vía.

Con la captura de la firma el trámite quedará registrado en minutos para eficientar el proceso y que la voluntad de la persona que firmó su testamento no quede en el aire, añadió el procurador.

GC