Familias se reúnen para recordar a sus desaparecidos

Este domingo el colectivo "Por amor a ellxs" realizó una concentración en el Parque de la Revolución, también conocido como el Parque Rojo, en donde colocaron una valla de listones verdes con los nombres de sus desaparecidos, como una manifestación de memoria y justicia en el marco del Día de las madres, pues para ellas esta no es una fecha de celebración.



Cerca de 300 madres, hijas, hermanas y esposas se reunieron esta mañana junto al monumento a Venustiano Carranza para recordar a sus familiares que hasta la fecha continúan sin ser localizados, sobre el suelo acomodaron algunas mantas en las que también se podían leer los nombres de sus familiares, acompañados de diferentes mensajes de esperanza por verlos regresar a casa.



El colectivo además presentó un pronunciamiento, en el que solicitaron a las autoridades acciones reales para la búsqueda de sus desaparecidos y no sólo investigaciones que quedan en palabras y compromisos que según señalaron las integrantes, hasta la fecha no han sido cumplidos.



"Estuvimos solas hace más de un año, cuando la fiscalía insistía en que recibiéramos cenizas que querían que aceptáramos como nuestros hijos, sin una sola prueba científica. Ahora vemos con angustia que, lejos de corregir errores anteriores, la fiscalía quiere que confiemos únicamente en su palabra", señaló parte del comunicado presentado.

Ahora se lleva a cabo "Vamos a nombrarles", actividad del colectivo @PorAmorAEllxs, en el que, por el Día de las madres, colocan listones verdes con el nombre de sus hijos e hijas desaparecidos. pic.twitter.com/qqPi1ZTcXr — Rubi Bobadilla Info (@RubiBobadilla) 6 de mayo de 2018



Dentro de este posicionamiento, el colectivo instó una vez más a las familias de Salomón, Marco y Daniel, los tres jóvenes desaparecidos desde el pasado 19 de marzo en Tonalá y declarados como fallecidos por la fiscalía estatal, a que soliciten la participación de peritos independientes para que se continúe con la búsqueda y se obtengan pruebas científicas reales.



El colectivo señaló también que luego de dos años de que, tanto el Gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, como el entonces fiscal general, Eduardo Almaguer y Luis Octavio Cotero, director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), prometieran la creación de un registro de ADN con fotografías de hallazgos en localización de cuerpos no identificados en todo el Estado, que se centralizara en el (IJCF), hasta la fecha no ha sido cumplido.



Incluso, hay familias que aseguran que las autoridades han "perdido" las tomas de ADN solicitadas para cotejarlas con las realizadas a los cuerpos no identificados en el IJCF, como el caso de la familia de Antonio Fernández Llamas, desparecido el pasado 4 de abril en Guadalajara. Según manifestaron sus familiares, han tenido que acudir a al menos tres tomas de ADN: la primera en abril de 2017 tras su desaparición, la segunda en agosto del mismo año, luego de que se les informara que la persona que les había tomado la muestra ya no laboraba más para el Instituto y la última en febrero pasado bajo la consigna de sumarlo a un registro nacional.



Hasta ahora el colectivo "Por amor a ellxs" reúne alrededor de 500 familias que tienen a alguno de sus integrantes desaparecido y según las organizadoras del evento, durante esta mañana se habrían sumado al menos 10 familias más, a quien ofrecieron su apoyo para orientarlas y acompañarlas durante su proceso de búsqueda.

