Familias de víctimas encabezarán marcha feminista en Guadalajara

En Jalisco, la marcha por el Día Internacional de la Mujer sumará a colectivos de familias de personas desaparecidas y de víctimas de feminicidio, además, las organizaciones reiteraron que funcionarias que representen a partidos políticos no son bienvenidas al contingente.

"Se ha decidido que las familias estén presentes, madres, padres, hermanos y hermanas o quienes exigen justicia por feminicidios. No podemos evitar que vayan hombres, pero podrán hacerlo hasta la parte de atrás de la manifestación", explicó a Notimex, Evelyn Herrera, una de las coordinadoras del acto.

El domingo 8 de marzo realizarán una jornada de actividades que incluyen talleres, conferencias, conversatorios y cursos de autodefensa, entre otros.

El punto culminante será la manifestación que partirá a las 18:00 horas desde Plaza Universidad, ubicada en el centro de Guadalajara, hasta la Glorieta de los Desaparecidos, ubicada en la confluencia de las avenidas Niños Héroes y Paseo Chapultepec.

"Desde que se habló de hacer un paro, en Guadalajara se planteó la idea de hacer uso del espacio público, además de invitar a las mujeres nuevas en el movimiento a que conozcan el trabajo político de los colectivos", explicó Herrera, quien estimó que la participación será de 10 mil personas.

Las actividades han sido coordinadas por la Asamblea #YoVoy8deMarzo, que decidió que el acto sea encabezada por los colectivos de las familias de personas desaparecidas o que busquen justicia por feminicidios. La manifestación tendrá como lema "Por una vida digna y libre de violencias".

"Este año le dimos un giro, todo está orientado a poner en el centro la violencia feminicida y acompañar a los familiares, queremos hacerles saber la solidaridad que hay por parte del movimiento de mujeres hacia ellas", explicó la activista.

En la entidad se prevé que se lleven a cabo movilizaciones en los municipios de Tepatitlán, Chapala, Puerto Vallarta y Tonalá. En Guadalajara se realizará un pronunciamiento sobre la violencia de género.

Los colectivos de la Red #YoVoy8deMarzo destinarán una comisión especial para vigilar la seguridad durante la marcha, pero la organización respetará expresiones de las asistentes que pudieran ser consideradas como actos vandálicos.

ACTIVIDADES PARA LA JORNADA DE ESTE #8M2020

Evelyn Herrera destacó que además de los hombres, tampoco serán bienvenidas las mujeres que pertenezcan a partidos político, ya sea diputadas o regidoras, ni tampoco quienes ostentan cargos públicos.

"El movimiento feminista de Jalisco es independiente, anti Estado y no trabaja con instituciones. Organizaciones que pertenezcan a grupos estudiantiles o partidos políticos, no son bienvenidos porque la movilización no tiene tintes partidistas, no marchamos juntas. Un político no hace las cosas a título personal", concluyó.

