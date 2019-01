Falta de máquinas de recarga inhibe el uso del prepago en ruta-empresa

El sistema de prepago en las unidades del nuevo modelo de transporte ruta-empresa opera con algunas dificultades para las personas, como la falta de equipos para expedir y recargar las tarjetas Innovacard.

En un recorrido por paradas de las troncales Artesanos, Belisario y del trolebús, los usuarios coincidieron en que el pago electrónico les resulta práctico, aunque señalaron que el problema es que tienen que ir a una estación del Tren Ligero para ponerles crédito.

“El problema es que para recargarla hay que ir a una estación del tren y no me queda ninguna; en los camiones no tienen máquina para ponerle crédito”, dijo Óscar Eduardo Hernández, pasajero de la ruta troncal T-09 (corredor Circunvalación-Belisario).

Josué Flores, quien regularmente se mueve en la Artesanos (T-02), refirió que por estos problemas con la tarjeta dejó de usarla y ya no la renovó. También se quejó de que el camión tarda en pasar, sobre todo en fin de semana.

“Cuando salió la ruta de los camiones rojos sí saque la tarjeta porque decían que iba a dar un viaje gratis y que iba a salir más barato. Ahorita ya no la tengo porque casi no uso el tren y para el camión, pues prefiero pagar en efectivo”.

En el caso de la troncal Américas T-08, antes ruta 634, desde hace meses circulan los camiones con letreros en los que se advierte que cuentan con el prepago. Sin embargo, las unidades aún no tienen los lectores. El chofer sigue con el cobro y con la entrega de boletos.

El secretario de Transporte, Diego Monraz, afirmó que revisarían el esquema de prepago que implementó la pasada administración estatal.

En mayo de 2017, cuando arrancó la troncal Artesanos, Rodolfo Guadalajara, exdirector del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), aseguró que 25% de las unidades contaría con el equipo de recarga de tarjeta. Resaltó que llegarían a 10 mil puntos de venta y recarga de la tarjeta.