Fallece mujer en accidente de moto en Arcos de Zapopan

Una mujer perdió a vida luego de protagonizar un accidente en motocicleta ocurrido esta noche en el municipio de Zapopan.

Ocurrió alrededor de las 19:00 horas sobre la avenida Arco del Triunfo al cruce con la calle Arco Valente en la colonia Arcos de Zapopan.

De acuerdo con el conductor de la motocicleta, circulaba con una mujer de copiloto, cuando de pronto un camión de pasajeros de una empresa privada le cerró el paso ocasionando que impactaran contra el autobús, mismo los habría arrastrado algunos metros.

Por este hecho la mujer de 36 años perdió la vida en el punto, mientras que el conductor de 30 años, quien refirió ser el esposo de la víctima resultó con algunas lesiones y fue trasladado a la Cruz Verde Norte para su atención médica.

De acuerdo con el sub comandante de la Policía de Zapopan, Jorge Enrique González, el hombre lesionado refirió que ambos portaban casco al momento del incidente, sin embargo en el lugar del incidente sólo se localizó uno color rojo.

“Se les hace hincapié a los motociclistas para que no dejen de usar su casco de protección, es vital, por el simple hecho de no traerlo esto es lo que puede suceder”, agregó el sub comandante.

El servicio quedó a cargo del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades; mientras tanto el cuerpo de la mujer fue llevado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para la autopsia de ley.

JA