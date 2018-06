Falla en viejo colector inundó Arcos del Milenio

La inundación registrada el lunes por la noche en la zona de los Arcos del Milenio no fue ocasionada por fallas en el nuevo colector, que fue construido precisamente para mitigar ese tipo de problemas, sino por el desprendimiento de la tapa de otro colector: el de la avenida Mariano Otero.

Aristeo Mejía, titular del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), informó que dicho colector fue construido en la década de los 60 para captar el agua de la superficie, y que en la tormenta de antier “probablemente sufrió un desgaste por la presión”, lo que provocó que, en lugar de conducir el agua por su cauce normal, esta saliera a la superficie y se acumulara, alcanzando los 80 centímetros de alto.

Pero sobre el colector que recientemente fue instalado, afirma que éste “sí cumplió su función” y no permitió que hubiera volúmenes adicionales.

“Ese colector estaba sellado con una tapa de acero, con un perno. Había funcionado sin problema (…) También es importante mencionar que en hora y media quedó resuelto el problema y se volvió a dar paso a los vehículos”, explicó.

Para reparar el daño, el SIAPA sellará el colector con una nueva loza de concreto y una placa de acero, de las cuales aún no se ha estimado el costo. Sin embargo, expresó que no será un gasto importante y el trabajo podría quedar listo entre 24 y 48 horas. Según el funcionario, antes del temporal el organismo operador ya había revisado todos los colectores de la zona y no habían detectado daños.

Por la tarde, la Secretaría de Movilidad (Semov) autorizó el cierre de un carril de la avenida Mariano Otero (en el sentido Oriente-Poniente), por lo que los trabajos comenzaron a las 18:00 horas. Se prevé que esté concluido a más tardar mañana.

Aristeo Mejía precisó que la obra es para que no vuelva a inundarse la zona, pero advirtió que tampoco puede comprometerse a afirmar que no ocurrirá. “Si no hubiera fallado (el colector de Mariano Otero) no hubiera existido ningún problema en la zona”, concluyó.

El lunes, y a sólo una semana de ser inaugurado el colector de 1.5 metros de diámetro que, se prometió, mitigaría las inundaciones en la zona de los Arcos del Milenio, una tormenta anegó de nueva cuenta el punto, lo que obligó a las autoridades de Protección Civil Guadalajara a cerrar el paso a la circulación.

Durante el acto protocolario, Aristeo Mejía reveló que dicho colector permitiría el flujo de cinco mil litros por segundo de agua pluvial, lo que reduciría sustancialmente los encharcamientos.

Imposible en un sexenio resolver inundaciones

El costo de la estrategia contra anegaciones se calcula en nueve mil millones de pesos. EL INFORMADOR/G. Gallo

A pesar de que ya existen los proyectos para resolver inundaciones, los trabajos necesarios para ejecutarlos y evitar que la metrópoli siga sufriendo por los encharcamientos de cada temporal no quedarían listos en sólo un sexenio. Los trabajos se realizarían de manera “multianual” y, aún con ello, es “imposible” establecer fechas de conclusión, explicó el director general del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Aristeo Mejía Durán.

“No estamos hablando de un escenario de seis años; esto debe ser multianual. Que se lleve a cabo de una forma continua para que exista una mejora integral (…) para que se resuelvan así este tipo de problemas”, expresó.

La solución, recordó, está en la ejecución de 22 proyectos que ya ha aprobado la dependencia, y para los cuales se estableció una proyección inicial de cinco mil 500 millones de pesos. Sin embargo, tras una serie de observaciones que realizó el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) durante su visita al Estado hace dos años, se determinó que el costo podría ascender a los nueve mil millones de pesos.

Y ante la inexistencia de esos fondos, Aristeo Mejía precisó que tampoco puede saberse en cuánto tiempo es posible acabar con las inundaciones en el Área Metropolitana de Guadalajara, pues en primer lugar es necesario que los recursos existan, que haya “coordinación tanto estatal como federal” y que los ciudadanos aprueben dichas obras como “un beneficio para la comunidad en conjunto”.

“Todo depende de los recursos que se tengan y de la forma como haya una continuidad, también de aportaciones federales. Yo creo que ahí también el Gobierno federal debe de participar para dar solución a este tipo de problemas que son importantes y significativos, y que ocasionan problemas a la sociedad”, manifestó.

El funcionario recordó que la primera etapa de los trabajos para mitigar las inundaciones, una proyección que nunca se había ejecutado en la ciudad, inició en el actual Gobierno con la inversión de 800 millones de pesos. Sin embargo, la siguiente etapa y las subsecuentes deberán ser llevadas a cabo por las próximas administraciones.