Expo Guadalajara honra el legado de Fernando Aranguren Castiello

Así como a un árbol se le conoce por sus frutos, a un hombre se le conoce por su trabajo. Ese fue el pensamiento que guió la vida de Fernando Aranguren Castiello, empresario jalisciense fallecido en 1973, cuya memoria fue recordada ayer en Expo Guadalajara.

En el marco de su 52 aniversario luctuoso, el recinto ferial celebró la vida, la visión y los valores del empresario, al dedicarle uno de sus salones principales como homenaje permanente a su legado.

José Andrés Orendáin de Obeso, presidente del Comité Técnico de Expo Guadalajara, destacó la trayectoria de Aranguren Castiello, “un líder que dejó una huella profunda en la historia de Jalisco y de México. Las ideas que él plasmó están más vivas que nunca: responsabilidad, competitividad, compromiso, vocación, integridad, colaboración y familia”, afirmó.

Subrayó que Fernando fue un empresario adelantado a su tiempo, convencido de que con estudio, disciplina y pasión se puede trascender y dejar una huella de desarrollo y responsabilidad social.

“Su vida demuestra que cuando la empresa incluye a los demás, el legado se vuelve trascendente. Es un ejemplo que debemos tomar en la vida empresarial”.

Por su parte, Javier Arroyo Navarro, presidente de Cámara de Comercio de Guadalajara, recordó que Aranguren fue un hombre íntegro, que trabajó por construir un país más justo, próspero y humano.

“Su vida nos enseñó que la empresa libre no es un privilegio, sino una responsabilidad… que emprender es creer profundamente en México, en su gente y en la fuerza creadora del esfuerzo y la iniciativa”.

Arroyo destacó que el empresario fue un hombre digno que nunca cedió a la corrupción ni al miedo. “Fue congruente porque vivió como pensaba y defendió con hechos lo que otros solo pronunciaban. Fue libre porque emprendió, creó y sirvió con la convicción de que la libertad es la base del progreso. Fue valiente porque su voz y su ejemplo desafiaron a quienes creen que la violencia puede doblegar la voluntad de los hombres libres”.

Bernardo Fernández Labastida, jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Guadalajara, y Manuel Herrera Vega, secretario de Desarrollo Energético Sustentable del Gobierno estatal, coincidieron en reconocer el legado de Aranguren Castiello como referente de ética, liderazgo y compromiso social.

“Fernando Aranguren fue un empresario exitoso, un hombre con profundo sentido social y humanista… valiente, íntegro, que hablaba fuerte, pero siempre con el corazón”, señaló Herrera Vega.

A nombre de la familia, Jaime Aranguren Álvarez, hijo del homenajeado, agradeció el reconocimiento al sector empresarial.

“Este homenaje no solo honra su trayectoria profesional, sino también sus valores: el trabajo honesto, la disciplina, la congruencia, el valor cívico y el amor a la familia y la comunidad. Que su ejemplo siga guiando a las nuevas generaciones. Gracias por mantener viva su memoria”, expresó emocionado.

El 10 de octubre de 1973, Fernando Aranguren Castiello fue secuestrado al salir de su casa. Seis días después fue asesinado. Era considerado el empresario con mayor proyección de Jalisco y uno de los líderes más influyentes del país. Joven, visionario y con amplias relaciones en Monterrey y Ciudad de México, mantenía estrecha amistad con Dionisio Garza, de Grupo Alfa, y Lorenzo Servitje, fundador de Bimbo, con quienes impulsaba en la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM), una visión de compromiso social del empresariado nacional.

