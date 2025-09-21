La Expo Ganadera Jalisco 2025 promete ser, una vez más, el punto de encuentro más importante para el sector agropecuario y para las familias jaliscienses. El evento se llevará a cabo del 8 de octubre al 2 de noviembre en Tlaquepaque, donde se espera la asistencia de miles de visitantes locales y foráneos.

Organizada por la Unión Ganadera Regional de Jalisco (UGRJ), esta exposición es reconocida como una de las más grandes y tradicionales del país, pues reúne lo mejor de la ganadería, la cultura, la gastronomía y el entretenimiento familiar. Año con año, la Expo se convierte en un escaparate para mostrar la calidad del campo jalisciense, así como para promover la innovación y el desarrollo en la producción pecuaria.

Durante casi un mes, los asistentes podrán disfrutar de una variada agenda de actividades. Habrá exhibición de ganado de diferentes razas, concursos, subastas y exposiciones especializadas que permiten conocer de cerca el trabajo de los productores. Además, se contará con un área comercial y artesanal, espacios de comida típica, presentaciones artísticas y espectáculos ecuestres, lo que convierte al evento en una experiencia integral.

La sede será, como es tradición, el recinto ferial en Tlaquepaque, de fácil acceso para los visitantes. La organización recomienda a los interesados consultar los horarios y actividades con anticipación, así como llegar con tiempo suficiente para aprovechar todo lo que la Expo tiene por ofrecer.

La Unión Ganadera Regional de Jalisco ha puesto a disposición el correo presidencia@ugrj.org.mx

para atender dudas y brindar informes sobre el evento. También se invita a estar atentos a los canales oficiales de comunicación, donde se publicarán detalles adicionales sobre la programación y las atracciones.

Con su ambiente familiar, su riqueza cultural y su importancia para el campo, la Expo Ganadera Jalisco 2025 se perfila como una cita imperdible en el calendario de ferias del estado. La cuenta regresiva ya comenzó: en tan solo unos días, Tlaquepaque volverá a vibrar con lo mejor de la tradición ganadera y la calidez de su gente.

¿En dónde se realiza la Expo Ganadera?

La Expo Ganadera se realiza en las instalaciones de la Glorieta del Álamo, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, específicamente en la calzada Huascato número 915.



EE