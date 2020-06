Exigen reforma integral para combatir la violencia política contra mujeres

Integrantes de la red de defensoras de derechos de las mujeres exigieron al Congreso de Jalisco aprobar una reforma integral en materia de violencia política contra mujeres por razón de género.

En un comunicado, firmado por decenas de activistas y agrupaciones civiles, piden a los legisladores que en las próximas modificaciones al Código Electoral estatal incluyan sanciones ejemplares a las violencias cometidas por partidos políticos, aspirantes, precandidatos, candidatos y ciudadanos. Que se establezcan agravantes en las sanciones cuando se cometan contra mujeres indígenas o en cualquier condición de vulnerabilidad.

Plantean considerar como causal de nulidad de la elección el que se cometa violencia política contra las mujeres en razón de género y que se otorguen facultades al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC) para iniciar procedimientos sancionadores en contra de quienes cometan actos u omisiones constitutivas de violencia política en contra de las mujeres.

También piden que se incluya como requisito de elegibilidad para ser gobernador, diputado y presidente municipal; no estar condenado por violencia política contra las mujeres, no ser deudor alimentario y no haber sido condenado por violencia contra las mujeres.

Además, para alentar la participación de mujeres indígenas, piden que, en los municipios con población mayoritariamente indígena, al menos el 50% de las candidaturas sea para personas de los pueblos y comunidades indígenas.

Demandan la implicación de los partidos políticos estatales en las acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres.

Las activistas recuerdan que el año pasado se aprobó a nivel federal la reforma constitucional en materia de paridad de género y los Congresos estatales deben armonizar las legislaciones locales.

