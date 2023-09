"Estoy lista": se destapa Claudia Delgadillo para la gubernatura de Jalisco

La diputada federal del Partido Verde por Jalisco, Claudia Delgadillo, se “destapó” como candidata del partido a la gubernatura del estado.

Acompañada del dirigente del partido en Jalisco, Luis Ernesto Munguía, el secretario de Organización del Comité Nacional del PVEM, Paco Elizondo; la diputada local, Érika Rámirez, entre otros, la diputada federal anunció su participación en el proceso que lleva a cabo el partido Morena para el registro de aspirantes a la gubernatura.

En medio de gritos de “¡Gobernadora!, ¡Gobernadora!”, la legisladora federal resaltó su experiencia en diversos cargos públicos y que tiene el apoyo de la población. “He transitado en diferentes espacios de toma de decisiones y lo único que me respalda es el apoyo que tengo de las colonias en todo el estado. El estado de Jalisco no puede continuar como está con el tema de inseguridad, el tema de salud. Su servidora estará viendo todos los temas que le duelen a los que habitamos Jalisco. Estoy lista”.

Delgadillo dijo que, de no ser elegida, trabajará con la persona que sea elegida para ser el representante de Morena y alianzas a la gubernatura del estado. “Nosotros nos vamos a estar sumando con quien esté mejor calificado y pueda ganar la gubernatura de Jalisco y garantice que todos vamos a estar en ese proyecto”.

EL INFORMADOR/ M. Hernández

Paco Elizondo, secretario de Organización del Comité Nacional del PVEM, dijo que la diputada federal ha demostrado su experiencia y señaló que hay encuestas que la posicionan como una aspirante competitiva, además, comentó que sería una buena opción debido a las derrotas que ha tenido Morena en Jalisco durante pasadas elecciones.

“Estamos seguros que, por las circunstancias que ha atravesado durante muchas elecciones el partido Morena en Jalisco donde la realidad es que no han tenido victorias que se han logrado a nivel nacional, hoy, a través de la figura de Claudia Delgadillo, pues encontramos una imagen fresca y con mucha trayectoria”.

El integrante del PVEM aclaró que la idea es ir en coalición con Morena en la elección por la gubernatura, aunque explicó que esperarán la determinación del partido guinda respecto a la asignación de candidaturas por género. “Vamos a agotar los términos de la convocatoria que salió publicada hace algunos días por el partido Morena. Eso lo va a determinar el Consejo de Morena, cuántas mujeres, cuántos hombres porque hay 9 gubernaturas en juego. A partir de ahí, sabremos cuál será la designación que le darán a cada estado en cuanto a género”.

Los dirigentes del PVEM no descartaron buscar alianzas con los partidos Futuro y Hagamos para competir en la próxima elección, aunque comentaron que siguen en diálogo con ellos.

FS