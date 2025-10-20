En el marco de su primer año legislativo, la diputada local Gabriela Cárdenas tiene un objetivo claro: hacer del Congreso del Estado un espacio más abierto y cercano a la ciudadanía. Aunque se trataron de 12 meses retadores, con una legislatura plural que requirió de consensos con las diferentes fuerzas políticas de Jalisco, la diputada por Movimiento Ciudadano es consciente del estigma que arrastran los legisladores y de la necesidad de modificar el panorama.

El centro de la política, afirma, es la gente, y el Poder Legislativo debe hacer mayores gestiones de cercanía, comunicación y, no descarta, obligaciones adicionales a fin de que los diputados visiten constantemente sus distritos.

“Así como les tocamos la puerta para irle a pedir el voto, así igual le voy a tocar la puerta para entregarle un informe de qué hice con la confianza que me dieron […]. Hace falta que saquemos el Congreso a las calles, que sea más común ver a un diputado cerquita y que se le quite a las personas esta sensación que los diputados están alejados, que están en el privilegio”, comenta.

De este primer año hace un balance positivo, en el que se interpusieron los proyectos de la bancada de MC y del gobernador Pablo Lemus. Destaca, como parte de su labor al frente de la Comisión de Hacienda, las leyes de ingresos para los municipios y, lo que califica como “inédito”, la construcción del Presupuesto de Egresos de Jalisco.

Asimismo, resalta la aprobación de recursos para la construcción de infraestructura hídrica del Estado, y “un tema retador”, pero que debe ser traído a la agenda pública, el aumento a las tarifas del SIAPA. De igual forma haber logrado 72 millones de pesos para el Sistema Integral de Cuidados reconocido en la Constitución local, que garantiza la remuneración de personas cuidadoras, principalmente mujeres.

También destaca la atención a la salud mental, a personas con trastornos alimenticios, los apoyos entregados a productores del campo y a varios municipios del estado con énfasis en la reducción de las brechas de desigualdad. Además, desde su curul y la presidencia de la Comisión de Hacienda, asegura, se forjaron alianzas para entender el aspecto económico con una perspectiva de cuidados.

En ese sentido, detalla su estrategia, divida en tres ejes: justicia social, el cuidado ambiental y el desarrollo económico, impulsando la generación de empleos sin discriminación.

Por leyes para la niñez y jóvenes

Para el próximo año, Gaby Cárdenas apuesta por una nueva ley. “La Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, que está pendiente de aprobarse y que sería muy importante en la garantía de derechos de nuestra niñez. Busca que nuestras niñas y niños puedan tener derecho garantizado a una familia, que estén a salvo, que no sean abusados sexualmente”.

En cuanto a la economía circular, y la necesidad de repensar la gestión de residuos en Jalisco, la diputada advierte que continúan el fortalecimiento de la iniciativa con la academia, el sector privado y la sociedad civil.

La economía naranja, con la iniciativa de Ley de Industrias Creativas, por su parte, busca brindar oportunidades laborales para que los jóvenes jaliscienses no caigan en falsas ofertas de trabajo donde podrían ser reclutados por el crimen organizado.

Para ello, se creará un registro estatal de los jóvenes que se dedican a la creación de contenido digital y se brindarán incentivos económicos para que puedan continuar con sus actividades.

Por último, Gaby Cárdenas hace un recuento de su primer año: positivo y propositivo, aunque hay pendientes. “Ha hecho falta construir más con los diputados, con las comisiones. Construir con el ejecutivo, porque muchas cosas requieren también acompañamiento y visto bueno. El balance es que pudimos haber aprobado más iniciativas. Tenemos poco tiempo y necesitamos aprovecharlo”, indica.

