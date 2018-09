Esquivan autos por falta de banqueta en periférico norte

Los peatones, en su mayoría estudiantes y trabajadores, que caminan todos los días sobre la lateral de Periférico Norte (en sentido Poniente-Oriente) tienen que elegir entre correr el riesgo de ser arrollados por algún vehículo o caer al canal ubicado a unos metros de la Preparatoria 10, zona donde se construye el Viaducto Belenes. Quienes van a pie, de la calle Prolongación Pino Suárez hacia el centro estudiantil, se encuentran con que la banqueta termina a pocos pasos de haber iniciado y comienza un camino de maleza y basura, lo que obliga a quienes no van en auto o camión a arriesgarse a subir al Periférico y apostarle a la suerte.

Si ese tramo es complicado para los estudiantes y trabajadores que diariamente cruzan por ahí, para las personas en silla de ruedas, con carriola o de la tercera edad es todavía peor.

Muchos se aventuran a caminar por la orilla del canal, sin embargo, el espacio sólo permite el paso de una persona, por lo que, si viene alguien de frente, uno de los dos deberá ir por el Periférico, hasta llegar a la banqueta que “reinicia” metros antes de la entrada al estacionamiento de la Preparatoria 10.

“Ahorita que crucé me vine por el canal. Sí me da miedo caerme o que me salga algún animal, pero tengo que aguantarme. Estaría bien que arreglaran la banqueta para que pudiéramos pasar sin problemas”, dijo Óscar Almaraz, un trabajador que toma dicho tramo de manera habitual. Monserrat Hernández, otra caminante de la zona, señaló que el lugar es un peligro para los alumnos que van a la escuela, así como para personas de la tercera edad.

El tramo de maleza se encuentra a unos metros de la zona donde se construye el Viaducto Belenes, a pesar de esto, no se está contemplando dentro del proyecto, es decir, que no se tomó en cuenta como parte de los trabajos de renovación, de acuerdo con los planos consultados a través de la página web, a pesar de que su objetivo es “garantizar la seguridad de peatones, usuarios del transporte público y ciclistas”.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) informó que sí se tiene previsto intervenir el tramo sin banqueta, sin embargo, no dio una fecha, pero agregó que ésta quedaría lista antes del término de la actual administración.