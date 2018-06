Entregan obras en el Parque de las Estrellas

Tras seis meses de trabajos y con una inversión de 17 millones de pesos, el gobierno de Guadalajara entregó las obras de rehabilitación del Parque de las Estrellas, ubicado entre Mariano Otero y avenida Tonantzin, y diseñado por el arquitecto Luis Barragán.

El alcalde interino, Enrique Ibarra, destacó que respetaron el arboretum o jardín botánico, de alrededor demás de 400 especies de árboles según vecinos; renovaron la red eléctrica de la fuente principal; y restauraron la capilla creada por Mathias Goeritz.

Dijo que además el espacio cuenta con nuevos andadores perimetrales, jardineras, rampas y sistema hidráulico, de riego e iluminación LED.

"Tras 26 años de abandono, por su voz (vecinos) se decidió llevar a cabo esta obra. Es parte del patrimonio cultural de la nación. Con este parque suman 48 espacios públicos recuperados, en todos los puntos de la ciudad", mencionó el funcionario.

Ibarra recordó que los trabajos fueron avalados por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). También se instalaron bancas, juegos infantiles y un Punto Limpio. Tras los actos de inauguración, se realizó un espectáculo de luz y sonido al que asistieron varios habitantes de la colonia Jardines del Bosque.

El director de Medio Ambiente de Guadalajara, Juan Luis Sube, aseveró que no se talaron árboles y mencionó que el proyecto para ponerle placas a cada especie arbórea, que propusieron algunos vecinos, quedará en pausa debido a que no alcanzó el presupuesto.

"Se respetó el patrimonio forestal del Parque de las Estrellas que es un arboretum, no se tocaron especies, a excepción de una planta con espinas que preocupaba a la asociación de vecinos, se transplantó pero no fructificó. En los juegos que se pusieron no se dañaron árboles", expresó.