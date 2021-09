Entra en vigor "tope" de 104 mil pesos a las pensiones doradas

La reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), con la que se puso tope máximo al monto de las jubilaciones que pueden cobrar burócratas retirados, entró en vigor a partir de este viernes.

El decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado establece que el pago no debe ser mayor a 39 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) elevado al mes, lo que da como tope 104 mil 855 pesos; este monto no se podrá exceder independientemente de las plazas desempeñadas.

La medida aplica de forma retroactiva y se advierte que todas las pensiones y prestaciones que se hayan otorgado se abrogan y pasarán a regirse con la legislación vigente, bajo las condiciones establecidas en el ordenamiento. Por su parte, el Consejo Directivo del Ipejal debe en máximo 90 días modificar y adecuar las pensiones vigentes al nuevo límite.

El Instituto de Pensiones tiene un plazo de 30 días hábiles, a partir de este viernes, para presentar al titular del Poder Ejecutivo estatal los proyectos de modificaciones a sus reglamentos y armonizarlos con la reforma.

El ajuste afecta a 70 pensionados que reciben cantidades mayores al nuevo tope. En la lista de las jubilaciones más altas están 12 ex magistrados y el ex auditor estatal, Alonso Godoy Pelayo; políticos como el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña, el ex alcalde de Guadalajara, Eugenio Ruiz Orozco y el diputado electo de Morena José María Martínez, entre otros.

Con la medida se proyectó un ahorro de 38.4 millones de pesos anuales.

También cobró vigencia la reforma a la Ley de Servidores Públicos para establecer que los ayuntamientos al incorporarse al Ipejal deberán firmar convenio con la Secretaría de Hacienda del Estado, para que de las participaciones estatales que les correspondan se retengan mensualmente las aportaciones patronales que deberán cubrir al Instituto. El incumplimiento será sancionado conforme a la misma legislación.

