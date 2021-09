Topan “pensiones doradas” en 104 mil pesos mensuales

La jubilación que cobren los burócratas retirados tendrá un tope máximo, el pleno del Congreso de Jalisco aprobó reformas a la Ley Orgánica del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) para que el techo de la prestación sea de 104 mil 885 pesos, lo que representa el valor de 39 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por 30 días.

La iniciativa original presentada por el gobernador fue modificada, planteaba que el límite se fijara en 25 salarios mínimos por 30 días, lo que daba como máximo 106 mil 275 pesos.

El recorte a las llamadas “pensiones doradas” aplicará de forma retroactiva y afecta a 70 pensionados que reciben cantidades mayores. En la lista de las jubilaciones más altas figuran al menos 12 ex magistrados; también el ex auditor estatal, Alonso Godoy Pelayo; además de políticos como el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña, el ex alcalde de Guadalajara Eugenio Ruiz Orozco y el diputado electo de Morena José María Martínez. En el dictamen aprobado se detalla que la medida generará ahorro de 38.4 millones de pesos anuales.

El diputado Esteban Estrada Ramírez, presidente de la Comisión de Competitividad que fue la encargada de revisar el tema, informó que eliminaron el artículo transitorio que pretendía no aplicar durante tres años el aumento anual a las pensiones mayores de 50 mil pesos; medida con la que se inconformó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El legislador negó que tuvieran consigna para acelerar los tiempos de aprobación de la reforma, que finalmente se votó con estrechamiento de términos y el respaldo de los 33 legisladores presentes en la sesión.

Recordó que también añadieron la posibilidad de que trabajadores supernumerarios coticen en el Ipejal, explicó que darles ese derecho provocará que unos 22 mil trabajadores hagan aportaciones. En el caso de los ayuntamientos que deseen incorporarse al Ipejal deberán firmar un convenio con la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado para que de las participaciones estatales que les correspondan, se retengan mensualmente las aportaciones patronales.

Cuestionado sobre las mesas de diálogo aprobadas con integrantes del Comité Directivo del Ipejal, el legislador refirió que se realizarán para analizar otras modificaciones necesarias derivadas del estudio actuarial e impulsar una reforma integral en la materia.

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores. Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

JM