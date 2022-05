El Ex secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid, señaló en exclusiva para este medio que sólo una oposición unida podría vencer a Morena en las siguientes elecciones de 2024.

“Debido al deterioro en el nivel del país, entonces es más posible que la gente deje de seguir a Morena y a sus aliados, se necesita una oposición unida, junta como alternativa y en ese caso sí se gana (en las elecciones de 2024)”, dijo el también ex diputado federal.

De la Madrid habló en entrevista con EL INFORMADOR, tras acudir a Guadalajara a impartir una conferencia por invitación de la asociación Confío en México.

En la charla con este medio también compartió la necesidad de hacer crecer la economía de México y vio con preocupación la situación de las personas que se quedaron sin acceso a los servicios de salud porque cancelaron el Seguro Popular, entre otros temas.

La entrevista

Jaime Barrera: Dices que compartes los principios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en temas de combate a la desigualdad, pero repruebas la forma. ¿En qué se están equivocando?

— Primero, tienes razón, yo creo que no podemos estar en contra del mensaje del presidente, es decir, queremos un México más parejo, un México más justo y, sobre todo, reconocer que hemos permitido que se nos hiciera un México muy desigual, sobre todo, en oportunidades.

JB: ¿En qué ha fallado?

—En que ya, en la práctica, hace una serie de políticas y de actitudes que van en contra de lo que él mismo se plantea; te pongo varios ejemplos. La única manera de que pueda realmente prosperar la gente, salir de la pobreza e incorporarse a las clases medias es que haya una economía que crezca y esa economía necesita mucha inversión. ¿Cómo va el presidente a pensar que eso va a pasar si no era presidente todavía y ya estaba cancelando el aeropuerto internacional de México? Que al final del día, el mensaje que mandó -y lo dije desde ese entonces- es que este país no era un país confiable para invertir. Después vuelven a hacer lo mismo con otra inversión de Constellation allá en el norte del país, le pregunta a la gente que qué piensa, se cancela una inversión de más de 1000 millones de dólares y lo mismo. Ahora, con el tema energético, que también para ellos es una obsesión malentendida, echan para atrás muchas de las inversiones que se habían venido haciendo en México en energías renovables. Entonces, ahí va el primer tema: no puede haber crecimiento económico sin inversión, no puede haber inversión sin certeza, sin confianza, y el gobierno se está encargando, desde antes de ser gobierno, de empeorar la confianza. Por eso traemos dos cosas: traemos niveles de inversión como hace 15 años en México, nomás que hace 15 años éramos seguramente 20 millones menos de mexicanos y éramos una economía más chica. Entonces, ahora traemos una inversión muy pequeña con respecto a la economía que somos. Por eso no se generan empleos y por eso además traemos 8 millones más de pobres, entonces no basta con coincidir aparentemente en los objetivos, tienes que hacer que las políticas que haces sean eficaces.

JB: Los apoyos directos del presidente ¿no han ayudado a disminuir la pobreza?

— Pues se ve que no. Yo creo que siempre son necesarios ciertos niveles de apoyo, además siempre los ha habido, con la diferencia de que antes eran apoyos más institucionales y ahora dicen “te lo envía el presidente”. A mí me parece que es un retroceso como país porque al final del día son las instituciones las que te deben dar los recursos, no el presidente. El presidente no está sacando dinero de su bolsa, el presidente está sacando dinero de la bolsa de todos nosotros, pero el que queda bien es él, pero bueno, esa es otra conversación. El tema es que eso no es suficiente, los datos están ahí: 8 millones más de pobres a pesar de los programas sociales, entonces yo digo que con los programas sociales no le vas a quitar un peso a nadie, pero que no se vuelva tu techo. Hay mucha gente que, a lo único que puede aspirar es a que tenga un recurso de algún programa social. Te iba a poner otro ejemplo, nomás por citar uno que es bien importante, que es el tema de la salud; 16 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a los servicios de salud porque cancelaron el Seguro Popular. ¿Y por qué lo cancelaron? Pues nomás. Oye ¿lo sustituyeron por algo mejor? No. Todavía en este gobierno ya lo están volviendo a intentar sustituir, tampoco van a poder, por algunas cosas que puede hacer el IMSS. Entonces, lo que te quiero decir es que yo creo que muchos coincidimos en el objetivo de un país más justo, pero el camino que están tomando va en absolutamente sentido contrario y los resultados están ahí: 8 millones más de pobres.

JB: El bloque opositor logró el objetivo para lo que se creó en las elecciones intermedias, por ejemplo, parando la contrarreforma energética. ¿Eso creó un escenario de posibilidades para crear un TUCOM, un Todos Unidos Contra Morena en la próxima elección presidencial?

—Sí porque, yo creo que al final del día, la oposición tiene dos tareas muy importantes. Una es contener malas ideas, pararlas… la reforma energética del presidente es malísima idea, malísima porque tendría como consecuencia menos energía en el país, mucho más cara porque es a partir del combustóleo, cuyos precios hoy están altísimos, en lugar de las energías renovables que son el sol y el viento; y mucho más contaminantes, entonces la oposición tiene que parar las malas ideas, pero también tiene que pasar a la siguiente tarea, que es plantear cuáles son las alternativas y yo creo que eso es lo que viene en los meses por venir, que se vayan aclarando mejor el rumbo. Fíjate, el otro día lo escuchaba yo en alguna conversación, lo que la gente no tiene claro es el rumbo… yo te diría, pues porque no hay rumbo. Entonces, lo que necesitamos es otra vez definir a dónde queremos ir como país y aclarar el rumbo y podemos tener un país mucho más próspero, mucho más parejo, mucho mejor que el que tenemos, nomás que hay que visualizarlo y decir qué tenemos que hacer todos para ir hacia ese México mejor.

JB: En Jalisco gobierna MC, como en Nuevo León, y dicen que el gobierno federal, el presidente los está empezando a chiquear con presupuestos que no les dio en toda la mitad del sexenio, justo para empezar a dinamitar que MC se junte al bloque opositor, al PAN, al PRI y al PRD.

— Bueno, no conozco el dato, qué bueno que me lo dices para darle seguimiento. Yo creo que al final del día México sí debe tener una oposición unida, sumada.

JB: Condición indispensable para que pierda Morena ¿no?

— Sí, la verdad es que en las condiciones actuales sí. Si en un año y medio o dos -como yo creo que va a pasar- se sigue deteriorando el nivel del país, entonces es más posible que alguna gente deje de seguir a Morena y a sus aliados, pero por lo menos con las cifras que hoy tenemos, sí se necesita una oposición unida, junta como alternativa y en ese caso sí se gana. Otro buen ejemplo es, si hoy sumaras a nivel federal el número de votos que tiene la oposición unida, tiene 2 millones más de votos que Morena y sus aliados. Entonces, sí estamos hablando de una competencia, pero no solo de una competencia -digo yo- por el poder. Yo creo que lo que está en discusión y debiera de estar en discusión en México es una discusión de qué tipo de país. Algunos pensamos en una economía donde participe el sector productivo, donde haya libertad de empresa, donde cada quien se dedique a lo que se quiera dedicar, donde se combatan a los monopolios; donde el Estado le meta a la educación, a la salud y al estado de derecho y creemos en una democracia. Y otros no; parece que al gobierno le gusta esta versión de que el Estado es mejor que la iniciativa privada, más estatista, más grandota, más Pemex, más CFE y la democracia no es su fuerte.

JB: El crimen organizado ¿es amenaza para la coalición?

— ¡Hombre, para el país! Es absolutamente escandalosa la manera en cómo el crimen ha seguido avanzando y también la manera en cómo ha tenido una participación en las elecciones. Eso es algo, verdaderamente, que a todos los mexicanos nos debería de preocupar. Y pareciera que desde el gobierno ese no es tema. ¿Cómo va a ser tema? Que en algunos lugares haya más crimen que Estado o que ya prácticamente el crimen se vuelva el Estado. Eso es lo grave y yo creo que eso nos debería preocupar a todos.

JB: ¿Cuándo te empezamos a ver en las encuestas donde se está midiendo la popularidad de quien tiene aspiraciones presidenciales? Digo, es claro que las tienes.

—En varias aparezco sin que yo sea el que las mueva, entonces de repente dice uno “Ay qué bueno que en ésta sí aparecí muy bien y, de repente, en esta otra como que no aparecí”. No, ahí ando y me parece que lo que me anima es que, si aparezco ¿por qué aparezco? Pues yo creo que, sobre todo porque algunas de estas ideas que estoy planteando sí tienen eco, sí hacen sentido. Mira, yo confío en la inteligencia de los mexicanos y yo confío en que, al final del día, tenemos sentido común. No necesitas tener una gran carrera, una gran licenciatura, una gran maestría. Lo que necesitamos todos es usar nuestro sentido común y el sentido común nos dice que a los mexicanos nos va a ir bien, primero, si no estamos peleándonos unos contra otros, peleándonos no nos va bien. Segundo, yo creo que nos hace bien que todos tengamos más oportunidades, mayor igualdad de oportunidades y para eso hay que trabajar. Y, la otra, nos hace bien una economía que crezca y para eso se necesita inversión y certeza; yo creo que tienen que ser pocas ideas sencillas en donde la gente diga “me hace sentir certeza”.

JB: ¿Serías un aspirante del PRI o cómo le entrarías a la competencia final por el candidato de esa coalición?

— Todavía no se sabe, yo creo que apenas pasando estas elecciones estatales se empezará la discusión de cómo pudiera haber un proceso de selección del candidato o candidata de la alianza opositora. Entonces, hay que estar muy pendientes para ese procedimiento y hay que estudiarlo.

JB: ¿Ya tienes boleto para esa competencia?

—No porque todavía ni siquiera están en venta.

JB: Pero ¿sí vas a comprarlos?

—Yo creo que muchos estamos obligados a participar para generar una mejor alternativa de país, porque este país puede ser mucho mejor que el que tenemos hoy, sobre todo reconociendo que puede ser infinitamente mejor para millones de mexicanos que viven en la pobreza, millones de mexicanos que padecen todavía hambre y sobre todo que recuperen lo que muchos han perdido: la esperanza de que sí se puede vivir mejor. Eso me parece que es el peor de los sentimientos que puede tener una persona, cuando cree que realmente ya no se puede estar mejor y te resignas; yo creo que hay que pelear la resignación y volver a generar una esperanza fundada en que les puede ir mejor y no en décadas, les puede ir mejor en muy poquito tiempo.