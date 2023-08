El gobernador de Jalisco rompió con Movimiento Ciudadano (MC) durante un encuentro con maestros, acentuó la falta de claridad de su dirigencia a nivel nacional.

“No tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral y que nos quiere someter a la voluntad de quienes coordinan el partido a nivel nacional. No quiero pelear ni disputar nada, que ellos tomen sus decisiones”.

El mandatario estatal agregó que MC corre el riesgo de aislarse y tomar decisiones basadas en información poco creíble.

“Lo único que están generando es que este proyecto nacional no tenga un rumbo claro, no tenga propósitos compartidos y no quiero ser parte de eso. Respeto mucho a Dante (Delgado), pero las decisiones que está tomando no van a tener acompañamiento”.

Esto lo dijo previo a la llegada a de Xóchitl Gálvez a la ciudad. La aspirante a la candidatura presidencial de la oposición sostendrá hoy a las 12:00 horas un encuentro con miembros de la UdeG y mañana participará en el foro regional del Frente Amplio por México, que se realizará en Guadalajara.