Enrique Alfaro presenta equipo de campaña

El aspirante a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, presentó al equipo que formará parte de la estructura de su campaña. Como coordinador designó a Bernardo Fernández Labastida, quien fue parte del Ayuntamiento de Guadalajara en el área de Construcción de Comunidad. Luis Octavio Pérez Pozos, será el coordinador operativo; Guillermo Medrano, estará en la coordinación de política y en logística, Iván Argüelles.

Alfaro Ramírez reiteró que hará una campaña de contacto directo con la gente, sin grandes eventos o concentraciones y sostuvo que seguirá echando mano de un “banquito” y no de templetes.

“Habrá un elemento central, un tema que va a marcar la agenda general de la campaña que es el concepto de refundación del estado, para ello se instaló una mesa específica que ha aceptado coordinar un académico extraordinario, especialista en temas de gobernanza que es el doctor Luis F Aguilar”, destacó.

Bernardo Fernández Labastida será coordinador de campaña de @EnriqueAlfaroR tendrá una coordinación política a cargo de Guillermo Medrano y Luis Octavio Pérez Pozos como coordinador operarivo. Adrián Míchel Espino y Ricardo Gutiérrez y Luis Aguilar Vilanueva son parte del equipo pic.twitter.com/Zl1EWDGdlx — RodriGo RiVas UriBe (@RodrigoRivasU) 26 de marzo de 2018

El abanderado emecista comentó que no entrará en dinámica de guerra sucia, dijo que tiene una buena opinión de los otros aspirantes a la gubernatura y subrayó que no hablará mal de ellos.

La ex activista Margarita Sierra, encabezará la coordinación de diálogo colaborativo; Adrián Michel Espino estará en la coordinación del programa de gobierno y Rafael Orendain Parra como enlace empresarial. También tendrá una estructura, agenda y enlace en Estados Unidos para acercarse a los jaliscienses que viven allá.

Alfaro negó que la salida de Alberto Uribe Camacho de su equipo de campaña lo haya obligado a hacer ajustes a su estructura, asimismo reiteró su respeto a la decisión del alcalde con licencia de Tlajomulco de irse a las filas de Morena.

En el equipo de MC figuran nombres de ex panistas, como el diputado federal Elías Iñiguez que será el enlace con la campaña presidencial de Ricardo Anaya, también Jorge Vizcarra, Juan Carlos Márquez y Juan José Cuevas. Igualmente hay elementos provenientes de otros partidos como el ex regidor priista de Tlajomulco, Adrián Salinas Tostado, César Barba ex presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).

Alfaro prepara arranque de campaña

El inicio de la campaña de Enrique Alfaro a la gubernatura será con actividades personales. Será el lunes 2 de abril cuando realice el primer acto público y presente los detalles de la dinámica que seguirá en los tres meses de campaña.

La primera gira sería a la zona norte para visitar las comunidades de la sierra, se proyecta que visite doce municipios por semana. Alfaro comentó que no solicitará seguridad adicional y explicó que ha tenido contacto con el Ejército y la Marina para que conozcan las actividades que realizarán en los municipios donde tienen presencia.

Alfaro Ramírez dijo que, aunque las encuestas le den ventaja, no arranca con triunfalismos ni excesos de confianza.

GC