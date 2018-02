Unirme a Morena fue una decisión difícil: Alberto Uribe

El presidente municipal de Tlajomulco, Alberto Uribe, anunció su salida de Movimiento Ciudadano para unirse a Morena.



Quien hasta ayer se desempeñaba como el jefe de campaña de Enrique Alfaro, señaló en rueda de prensa que se suma a los esfuerzos para llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia como su coordinador de campaña en Jalisco.



En compañía de Marcelo Ebrard, Uribe indicó que se trató de una decisión difícil. Aclaró que no busca ningún cargo de elección popular.



"Para muchos la decisión que hoy anunciamos se oye a rompimiento, para mi no lo es. Tengo un interés genuino por cambiar a mi país aunque nunca he votado por Andrés Manuel López Obrador pero hoy sí lo haré y hablaré con todos los jaliscienses para posicionar a Morena", señaló al afirmar que su objetivo es que AMLO gane en Jalisco.



Uribe aceptó que su relación con Alfaro está lastimada e indicó que una de las razones por las que se une a Morena es porque es más fácil que lo escuchen.

"Creo que puedo aportar más al proyecto de Andrés Manuel que al propio proyecto de Alfaro pues de entrada es más fácil que me escuchen", indicó al agregar que él no quiere formar parte de una propuesta que apoye a Ricardo Anaya a quien calificó de ser "más de lo mismo".



Por su parte, Ebrard aseguró que Uribe tendrá un rol decisivo en la campaña de López Obrador en Jalisco y le dio la bienvenida.



"Es un funcionario eficaz y un servidor público intachable. Tomó esta decisión difícil porque quiere un cambio en México. Alguien con la trayectoria que tiene Uribe y con la eficiencia que ha demostrado en el gobierno dice que quiere formar parte del cambio. Sería más fácil quedarse callado donde está pero dice ya no más porque ya no funciona".



