El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó esta mañana que tras terminar su mandato en la Entidad, se retirará de la vida política.

“Yo después de ser gobernador del Estado me voy a retirar de la política. No es sepultar mi carrera política, yo ya la culminé y la culminé logrando lo que me propuse. Por eso estoy tan tranquilo, tan contento y agradecido con la gente que me ha apoyado”, manifestó.

Destacó que se propuso ser gobernador “en condiciones nada fáciles” y lo logró cumplir sus objetivos, por lo cual ha decidido tomar esta decisión personal.

El mandatario también señaló que el mensaje emitido el pasado viernes no es un rompimiento con Dante Delgado, pero sí dejó claro que cierra también su vínculo con Movimiento Ciudadano, partido en el cual aseveró, no milita ni ha militado, sino que “solo fue la plataforma para construir su proyecto en Jalisco”, además de que, dijo, “detesta” los partidos políticos.

“Yo decido de manera personal que no quiero continuar en esto y que quiero hacer otras cosas. Es válido para cualquiera decir 'voy a hacer otra cosa con mi vida', y me siento muy feliz de poder emprender ese camino una vez que termine mi cargo como gobernador”.

FS