El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que no buscará ser el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) en las elecciones de 2024.

En un video difundido en redes sociales, aseguró que se quedará en su cargo y no aceptará ninguna senaduría, diputación o invitación a alguna embajada.

El mandatario estatal explicó que tomó esta decisión porque MC ha optado por el aislamiento, una ruta que no entiende. “La opinión de quienes desde Jalisco tanto le hemos aportado a este partido dejó de ser importante para quienes toman las decisiones nacionales. Por eso no pienso ser parte de algo en lo que no creo”.

También criticó a la alianza que armaron el PRI, PAN y PRD para competir con Morena el próximo año. Afirmó que no está “verdaderamente abierta a la sociedad”, pues de esta manera los dirigentes de los partidos “perderían sus privilegios”.

Resaltó que sin la unificación de las fuerzas de oposición, no hay mucho que hacer en la siguiente elección.

“Habría que convencer a los dirigentes de todos los partidos de oposición de que por una vez por lo menos pongan sus estructuras al servicio de un nuevo modelo de país formado por mujeres y hombres libres”.

Tras el mensaje, el dirigente nacional de MC, Dante Delgado, expresó su respeto a la decisión de Alfaro, pero resaltó que no está de acuerdo con la falta de diálogo que mencionó.

Alfaro se queda en Jalisco, terminará con su Gobierno

Pese a decir que tiene todas las herramientas para ser candidato presidencial, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró ayer que no irá en la contienda por Movimiento Ciudadano.

Aseveró que se quedará hasta el último día de su gubernatura dirigiendo al Estado, como un compromiso tomado con la ciudadanía.

Tampoco aceptará alguna candidatura para ser senador o diputado, ni buscará desempeñar algún otro cargo como funcionario pues aseveró, “no anda buscando hueso”.

“Terminaré mi paso por la política con el orgullo de tener el respeto y el cariño de mucha gente, concluiré mi Gobierno con entereza, trabajando a tope y sin distracciones”, manifestó a través de un video difundido en redes sociales.

Añadió que pese a ello, permanecerá pendiente de lo que ocurra en MC. Dijo, hay muchas personas que no coinciden en el rumbo que tiene México, ni con el proyecto político que “pretende desmantelar el orden constitucional, socavar el federalismo y socavar a toda la disidencia socavando el poder del centro”.

Señaló que existen las herramientas para construir un proyecto “con la fuerza suficiente” para construir de cara a la elección de 2024, para trazar un nuevo rumbo, capaz de ganar, con compromiso y eficacia. Sin embargo, dijo, pareciera que los partidos de oposición no tienen los mismos compromisos, pues por un lado hay “una alianza” (refiriéndose a la conformada por el PRI, PAN y PRD) quienes se niegan a construir una plataforma “verdaderamente abierta a la sociedad, porque perderían sus privilegios”.

“Por eso tengo la convicción de que nuestro movimiento no debería de haber tomado el camino del aislamiento. No compartimos la visión de la alianza como hasta ahora se ha planteado, pero tampoco mostramos disposición para denostar una fórmula que sí funcione, eso no está bien. Movimiento Ciudadano debería ser el primero en dar un paso al frente para dar una estrategia seria, que permita la construcción de un verdadero frente opositor”. Esto porque, consideró, no basta con descalificar partidos ni despotricar contra quienes gobiernan, ni con decir que MC es una tercera vía que puede competir sola.

“Jalisco y Nuevo León somos ejemplos de que eso es posible, sí. Pero la circunstancia nacional es hoy diferente, y no entenderlo es una necedad. Construir una tercera vía que sólo divida y haga un papel testimonial, sería desde mi punto de vista la mayor contribución para la construcción de este nuevo régimen”, lamentó respecto de Movimiento Ciudadano.

Indicó que es claro que le gustaría asumir “un papel más activo” para la reconstrucción de México, sin embargo, esto le exigiría “meterse de lleno” en la agenda nacional, dejando de inmediato su cargo en Jalisco, lo cual no hará.

Pablo Lemus dijo entender y respetar la decisión de Alfaro. EL INFORMADOR/Archivo

LLAMAN A LA UNIDAD

Emecistas respaldan decisión del gobernador

Luego del anuncio del gobernador de Jalisco en el cual dio a conocer que no irá por la candidatura para competir por la Presidencia de México, algunas de las figuras emecistas ligadas a Jalisco compartieron mensajes de apoyo ante la decisión tomada.

Un ejemplo de ello es el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro.

“Creo que Enrique Alfaro tiene las cualidades necesarias para ser Presidente de México, por su gran liderazgo, visión y compromiso, pero también entiendo y respeto su decisión, como lo he hecho siempre", dijo a través de sus redes sociales.

Aseveró respaldar al mandatario con su “amistad sincera” y dijo que seguirán trabajando para que el proyecto en Jalisco continúe “con buenos Gobiernos y resultados rumbo al 2024”.

Lo anterior, afirmó, con el objetivo de contribuir desde Jalisco “para que México tenga un mejor destino”.

“Como siempre, tienes todo mi apoyo y respaldo en tu decisión. Abriste brecha para nuestro proyecto y ahora nos toca seguir trabajando por Jalisco. ¡A darle!”, dijo por su parte el alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora.

Citlalli Amaya, alcaldesa de Tlaquepaque, dijo respetar la decisión de Alfaro Ramírez, y que, para ella, el que concluya su Gobierno al frente de Jalisco hasta el último día “es señal de responsabilidad e integridad”.

También indicó que esta decisión debe ser un llamado a la unidad, donde los simpatizantes den continuidad al rumbo que se ha marcado en Jalisco y en Tlaquepaque.

“Siempre hemos pensado que la transformación de México inicia desde lo local. Seguimos defendiendo Jalisco. Te reconocemos, Enrique Alfaro, como líder indiscutible de nuestro proyecto político”, dijo por su parte Manuel Romo, dirigente de MC en el Estado.

El senador Clemente Castañeda también dio su respaldo a Alfaro de no participar en el proceso y concluir su Gobierno en Jalisco.

“Nos toca a nosotros darle continuidad a este proyecto, defender lo logrado y construir un mejor futuro para Jalisco”, aseveró en redes.

“Jalisco seguirá en Movimiento y quienes hacemos equipo contigo continuaremos el rumbo y la transformación de esta tierra”, publicó por su parte la senadora Verónica Delgadillo.

DISCREPANCIAS AL INTERIOR DEL PARTIDO

Dante Delgado reitera: Movimiento Ciudadano es la nueva opción

Luego de los mensajes emitidos por los gobernadores de Nuevo León, Samuel García, y de Jalisco, Enrique Alfaro, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, emitió un mensaje en sus redes sociales con su postura.

Mientras Samuel García indicó que “con el PRIAN ni a la esquina”, pues los partidos que constituyen la alianza son “enemigos” por tratarse de una “vieja política”, Alfaro Ramírez señaló que si bien el Frente Amplio por México no es opción por cómo se ha constituido, Movimiento Ciudadano no debería aislarse de cara a la elección del 2024, sino buscar una mejor plataforma para hacerlo

Ante esta situación el dirigente emecista indicó a través de sus redes sociales que en cada proceso electoral federal, y particularmente en el 2018, Movimiento Ciudadano siguió una estrategia nacional que se diseñó con el propósito de cumplir un objetivo: que Movimiento Ciudadano gobernara el Estado de Jalisco.

Sin embargo, insistió en que, de cara a la elección del año próximo el partido tiene todas las condiciones para continuar como la principal alternativa, no sólo en Jalisco y Nuevo León, sino también para vencer a la vieja política en todo México.

“Lo reitero: Movimiento Ciudadano es la nueva opción que demanda México”, manifestó Delgado López.

Dante Delgado ha insistido en que Movimiento Ciudadano no formará parte de la alianza opositora en las elecciones de 2024. SUN/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

Acertó, sabe que no tiene futuro a nivel nacional

Francisco Aceves, Miguel Landeros, Rubén González y Augusto Chacón

Para el doctor Francisco Aceves, investigador de la Universidad de Guadalajara, el que Enrique Alfaro haya decidido no contender por la candidatura frente a Movimiento Ciudadano fue una decisión acertada e inteligente, pues dijo, el mandatario estatal sabía que no tenía mucho futuro en una contienda de este calado, además de saber que las situaciones eran limitadas.

“El nivel de su propio ejercicio de Gobierno también le cobró algunas facturas, y me parece que es una decisión muy inteligente, pensada y razonada, y decir ‘voy a continuar y concluir mi compromiso con las y los jaliscienses’”, dijo Aceves González, doctor en Ciencias Políticas.

Para el especialista, pese a lo dicho por Alfaro Ramírez, existe poca probabilidad de que deje la política, aunque por ahora se avizore un vacío respecto de lo que ocurrirá con él al concluir su gubernatura.

Por otra parte, dijo, no debe perderse de vista que Movimiento Ciudadano creció como partido político a partir de haber ganado Jalisco, pues sin esto nunca hubiera existido, por lo que se pone en duda el futuro del mismo ante la confrontación con la dirigencia, expresada de manera implícita en el mensaje compartido por el mandatario.

“No es directa, no es fractura, pero sí es un diferendo que tiene que ver sobre el futuro de MC de frente a la elección presidencial, y ahí también acierta, porque Movimiento Ciudadano no puede tomar una decisión de cerrazón completa sin tomar en cuenta las condiciones variables que va tomando la contienda política, y eso lo vemos ahora. Hace un mes podría pensarse que Morena iba seguro a la Presidencia de la República, pero después de la emergencia de Xóchilt (Gálvez) implica una competitividad que antes no se veía”, añadió Aceves González.

Por su parte, el presidente Del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente (COMCE), Miguel Ángel Landeros, consideró que el gobernador de Jalisco “ha sido realista”.

“Desde mi punto de vista hace muy bien al cumplir con el mandato que se le dio por parte de las y los votantes, de la ciudadanía. Es una decisión muy arriesgada, pues bien puede ser el final de su carrera, pero él está tomando la decisión de quedarse hasta el final, y eso no es poca cosa”, indicó Landeros Volquarts.

Por otro lado, el excoordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y presidente de MIND México, Rubén Masayi González, consideró que es importante el análisis que hace, pues se trata de una persona que siempre ha tenido clara su convicción de líder y de tener firmeza en sus actuaciones, lo cual no debe sorprender.

“Demuestra la madurez y el sentido común de hacer las cosas no por arrebato, sino que pensando en lo mejor para el grupo que está representando en su partido, también a la ciudadanía que le debe de resolver los temas que en su Gobierno se están tratando", expresó González Uyeda.

Desde la visión de la sociedad civil, Augusto Chacón, coordinador de Jalisco Cómo Vamos, resaltó el hecho de que el mandatario le haya dado “un repasón” a Movimiento Ciudadano, al decir que no se explica cómo es que el partido se queda en calidad de observadores, pudiendo tomar protagonismo al buscar una nueva propuesta como oposición, además de resaltar que Jalisco había sido clave en la construcción del partido.

“Pero al mismo tiempo termina su mensaje diciendo ‘estoy listo para iniciar otra etapa de mi vida. A darle’, es decir, ¿cuál otra etapa si continúa como gobernador? He ahí ese mensaje de cuál será esta segunda etapa".

Ante ello, añadió Augusto Chacón, pareciera que deja una puerta abierta a una coalición que vaya más allá de los liderazgos de los partidos políticos.