Enrique Alfaro anticipa más procesos contra jueces

Luego de que las cuentas bancarias de tres magistrados de Jalisco (uno del Supremo Tribunal de Justicia y dos más del Tribunal de lo Administrativo) fueron bloqueadas, el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, anticipó que hay más investigaciones en curso en contra de otros juzgadores.

“Es sólo el primer paso, por supuesto que hay más nombres. Bastantes más, diría yo, pero los procesos se están llevando a partir de la agenda que se trazó con el Gobierno de la República. Me da mucho gusto que el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) esté dando resultados”.

El jueves se dio a conocer que la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas de tres magistrados de la Entidad: Armando García Estrada, Alberto Barba Gómez y Celso Rodríguez González, al presumir que han obtenido recursos de manera ilegal. Lo anterior, al encontrar que los bienes y cuentas bancarias de estos servidores públicos no corresponden a sus ingresos.

Entre los señalamientos que hay en su contra está el que han permitido desarrollos inmobiliarios irregulares, como torres de departamentos en zonas donde el uso de suelo no lo admite, o fallar a favor de negocios para que operen fuera de norma, como las decenas de gasolineras que han comenzado a operar en los últimos años pese a que no cumplen con los reglamentos municipales.

El gobernador detalló que estas investigaciones tuvieron origen en mesas de trabajo con el Gobierno federal en contra de las personas que han abusado por muchos años de los puestos que tienen en las áreas de impartición de justicia.

“Que no se nos olvide quiénes son los señalados; que no se nos olvide cuántos fraccionamientos aprobaron violentando usos de suelo; que no se nos olvide cuántas gasolineras que no tenían razón de ser aprobaron; que no se nos olvide cuántas suspensiones dieron para que el problema del transporte público se fuera agravando”.

Alfaro no indicó cuántas investigaciones más hay en contra de jueces y magistrados, ni dio detalles sobre los tres casos que ya se han revelado, a fin de no interferir en los procesos.

“Sólo puedo decir que la investigación es mucho más profunda. Que de lo que estamos hablando no son solamente actos individuales sino de redes completas de corrupción que tarde o temprano van a salir a la luz pública”.

Agregó que también existen casos relevantes contra otros poderes en el Estado. “Sí vienen asuntos, también fuertes, de ex funcionarios de la administración anterior, pero se está siguiendo un proceso”.