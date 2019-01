Enrique Alfaro acusa que Aristóteles Sandoval "maquillaba" cifras

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó que la anterior administración, encabezada por Aristóteles Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), maquillaba las cifras sobre delitos que presentaba al Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que solicitará al Gobierno federal hacer una auditoría a la información que entregan todos los estados.

"Era la política del copete bien peinado para la foto"

Alfaro ganó la elección a la gubernatura bajo los colores de Movimiento Ciudadano.

Anunció una investigación para determinar quiénes son los responsables de esta situación que -dijo- constituye un delito federal y de la cual sospecha estuvieron enterados funcionarios de alto nivel.

"Si el entonces gobernador no sabía esto es más grave, ahora como gobernador yo puedo decir que no puedes no estar enterado, pero vamos a dejar que la investigación siga su curso (...) no quiero acusar a nadie sin tener pruebas", señaló.

Explicó que tras hacer una primera revisión, se detectó que en 2017 solo se reportó el 71% de los delitos ocurridos en la Entidad, mientras que en 2018 se reportó el 73 por ciento.

Precisó que este subregistro sólo se ha encontrado en delitos patrimoniales, como robo de vehículos, robo a negocio, robo a casa habitación y robo a personas.

"Por eso la percepción de la gente no correspondía con las cifras que se presentaban (...) era la política del copete bien peinado para la foto", afirmó.

Tras conocer las cifras reales, Alfaro reconoció que el tamaño del problema de seguridad que enfrenta Jalisco es mucho mayor de lo que pensaba y consideró que es una situación grave.

OA