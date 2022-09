Luego de que el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG) enviara una carta al Gobierno de Jalisco para hacer un llamado al diálogo, el gobernador aseguró que la puerta para ello está abierta “para hacerlo con civilidad”.

“Yo creo que cuando se cumplan esas condiciones habrá la posibilidad de encontrar en el diálogo una salida a las diferencias, yo estaré listo siempre. Lo único que pedimos son cosas básicas, que en cualquier mesa de diálogo se pedirían, que es no estar agrediéndonos y si vamos a dialogar, vamos a dialogar en serio”, manifestó el mandatario estatal.

Durante esta semana, tanto el gobernador de Jalisco como el rector de la Universidad asistieron a los informes de Gobierno de alcaldes de Guadalajara y Zapopan, sin embargo, no hubo acercamiento por parte de ninguno de ellos.

Sin embargo, y al respecto de lo declarado por el mandatario estatal, el rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva, afirmó que no se le ha hecho alguna invitación para platicar del tema.

“No me han hecho esa invitación, pero estaremos atentos y si no, nosotros los buscaremos. Hay que ser profesionales, tenemos que ver el presupuesto, ya me imagino que la historia (de la distribución del presupuesto a la universidad) va a ser del 52-48%, que eso nunca ha sucedido”, dijo.

Tras la instalación de las mesas de trabajo para la revisión del Pacto Fiscal, pidió al mandatario ser congruente en el Estado, precisamente en temas del presupuesto.

“Teníamos proyectos en los que estábamos avanzando, el gobernador estaba entusiasmado, las gestionamos juntos. A partir del conflicto se ha mantenido en una postura de 'yo doy el 48%' (de presupuesto) y ya cumplí”, aseveró el rector.

