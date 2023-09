Luego del desbordamiento ocurrido en el arroyo conocido como “El Jalocote”, en el municipio de Autlán de Navarro, el gobernador de Jalisco descartó que hubiera sucedido a partir de hechos similares a los vividos en San Gabriel en junio de 2019.

Según se determinó entonces, aquella tragedia ocurrió debido a la deforestación forestal a partir de la cosecha desmedida de aguacate, sin embargo, aseveró que en esta ocasión se dio “por una lluvia atípica”.

“No es una zona de alta productividad, por ejemplo en el caso del aguacate. Esa zona de Autlán y El Grullo es una zona cañera, no vería yo esa circunstancia. Vamos a revisar el tema, pero lo que tenemos es una precipitación extraordinaria. No hubo como en el caso de San Gabriel un bloqueo en los puentes, cuando si recuerdan en San Gabriel se bloquearon por la bajada de troncos y ramas, en este caso no fue así, fue la cantidad de agua lo que se llevó las casa".

Añadió que las víctimas resultantes del desbordamiento vivían a la orilla del cauce del río, una zona federal, desde hace varios años, ante lo cual la Comisión Nacional del Agua debe analizar si existen situaciones similares en otros sitios para evitar que pueda ocurrir alguna otra situación similar.

Aseveró que en Jalisco todavía hay recursos parte del Fondo Estatal de Desastres Naturales, por lo cual se estará apoyando a las familias con lo que puedan requerir, para lo cual se está trabajando ya con el ayuntamiento de Autlán de Navarro.

Hasta el corte de las 13:00 horas el número de víctimas mortales se mantiene en siete luego de hacer una rectificación de los datos forenses. Con ellas suman 16 víctimas derivadas del actual temporal según conteos preliminares, aunque las autoridades estatales, en coordinación con el municipio y la Federación mantienen labores de búsqueda para localizar a tres personas quienes continúan en calidad de desaparecidas a partir del desbordamiento del arroyo en Autlán.

MF