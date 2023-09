El arroyo El Cangrejo, ubicado en Autlán, se desbordó y provocó la muerte de ocho personas. Hirió a tres y hay tres más que se reportan como desaparecidas.

La corriente estuvo acompañada de lodo y trozos de madera, por lo que afectó a las comunidades de El Jalocote, Ayutita y La Lima, ubicadas en el norte de esa demarcación. También hubo daños en la cabecera municipal, lo que obligó al cierre de calles.

El alcalde de Autlán, Gustavo Robles, explicó que la lluvia provocó un alud que se volvió incontenible por algunos momentos.

“Una lluvia atípica en la parte alta del Jalocote. Esto originó, donde tiene el cauce el arroyo El Cangrejo, un tapón que ocasionó que también se desbordara el agua”.

Las víctimas son habitantes de las tres delegaciones referidas. Dos ya fueron identificadas por sus familiares.

El titular de la Unidad de Protección de Autlán, Juan Ignacio Arroyo, indicó que ya se les había advertido de la fragilidad del suelo luego de un incendio forestal que se documentó en junio pasado.

Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno de Jalisco informó que hay afectaciones en 54 viviendas, de las cuales cuatro tienen daños totales y las restantes graves.

También se vio perjudicada una escuela secundaria, vialidades y cuatro intersecciones del arroyo.

Las autoridades señalaron que en las labores de apoyo participan 107 oficiales y elementos de los tres niveles de Gobierno, entre ellos integrantes de la Unidad de Protección Civil y Bomberos Jalisco, Cruz Roja, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Obras Públicas y Movilidad del municipio.

Un evento similar ocurrió el 3 de junio de 2019, cuando caudales de agua, lodo y ramas corrieron por las calles del Centro del municipio San Gabriel, en la Región Sur del Estado, luego de que se desbordó el río Apango.

Las calles de Autlán se invadieron de lodo y desechos de árboles por el desborde del arroyo. ESPECIAL

Desborde de El Cangrejo daña casas e infraestructura

“Es un arroyo que por lo general lleva poca agua. El día de hoy estuvo a su máxima capacidad y debido a la gran cantidad de materia orgánica, pues se generaron estas afectaciones”, dijo en sesión extraordinaria de cabildo.

El director de Protección Civil de Autlán de Navarro, Juan Ignacio Arroyo, aseguró que la lluvia atípica en la parte alta tuvo un registro de más de 200 milímetros de precipitación, caída en las comunidades antes mencionadas.

“Dos celdas de lluvia en la madrugada, entre las 5 y 7 de la mañana. Mucha lluvia, pero también los arrastres de muchos sedimentos, ya que la palicera hizo diques que tronaron y se vinieron súbitamente a la zona de la cabecera municipal, pero en la parte alta sí se llevó cinco casas. En la estación de Autlán fueron 102 milímetros en la parte baja. En la parte alta tenemos un medidor en la zona del Jalocote con 200 milímetros aproximadamente”.

El pasado mes de junio, en la zona de San Juan Cacoma, se registró un incendio que afectó más de mil hectáreas. El alcalde de aquel municipio descartó que la deforestación de la zona serrana haya influido en el desbordamiento del arroyo.

En cambio, el titular de PC municipal reconoció que la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) hizo advertencias sobre la fragilidad del suelo tras el incendio.

“SEMADET nos advirtió que teníamos un riesgo por la fragilidad del suelo que quedó intemperizado por este incendio y la capa vegetal ha sido expuesta a la intemperie. En las primeras lluvias estuvimos haciendo monitoreos y vimos cómo el flujo de lodo vino como en San Gabriel”.

Ayer circularon videos y fotografías en los que se observa cómo bajó un alud de lodo y troncos que terminó por perjudicar a los habitantes de Autlán, municipio que se encuentra en la zona Sur de Jalisco. ESPECIAL

Solicitan declarar emergencia

El ayuntamiento de Autlán de Navarro solicitó la declaratoria de emergencia tras el desbordamiento del arroyo El Cangrejo ocurrido durante la mañana de ayer en las comunidades de El Jalocote, La Lima y Ayutita.

El presidente municipal de Autlán de Navarro, Gustavo Robles Martínez, convocó a sesión extraordinaria de cabildo tras los hechos de ayer y reiteró que se trató de una lluvia atípica que cayó en la parte alta de la sierra de San Juan Cacoma, en el norte del municipio con registro de hasta 200 milímetros de precipitaciones.

Por unanimidad de votos de los regidores del municipio presentes, el gobierno solicitó la declaratoria para acceder a recursos económicos del Gobierno de Jalisco para poder apoyar a las personas afectadas por las inundaciones.

“Para garantizar los recursos que podamos para mitigar el dolor a estas familias afectadas y pues se está dando el protocolo necesario para poder garantizar estos recursos”, expresó el alcalde Gustavo Robles Martínez.

El Gobierno de Jalisco informó que disponían de una bolsa de recursos de hasta 100 millones de pesos como parte del fideicomiso del Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN) para apoyar a damnificados por inundaciones u otros fenómenos naturales.

Hasta el pasado 11 de septiembre, se han utilizado 20 millones de pesos en apoyos para personas afectadas por inundaciones, principalmente de habitantes de los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.

El Gobernador de Jalisco informó que el secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra, se trasladó a Autlán de Navarro para recorrer junto con el Alcalde la zona afectada.

“El maestro Enrique Ibarra Pedroza se trasladó a Autlán de Navarro tras el desbordamiento del arroyo para recorrer junto a su Alcalde, Gustavo Robles, las zonas afectadas y refrendar nuestra solidaridad con las familias que, lamentablemente, sufrieron alguna pérdida”.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

Ven como causa deforestación e incendios

Miguel Magaña Virgen, jefe del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA Josué Daniel Sánchez Tapetillo, especialista en temas hidráulicos

Josué Daniel Sánchez Tapetillo, especialista en temas hidráulicos

Para especialistas, el desbordamiento del arroyo El Cangrejo en Autlán se debió a la deforestación provocada por incendios y tala de árboles.

Miguel Magaña Virgen, jefe del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA de la Universidad de Guadalajara, consideró que hay evidencia suficiente debido a que fueron arrastrados sedimentos de árboles incendiados, lodo y demás, más no agua.

“Hay un proceso erosivo en las partes altas porque están deforestando, porque están quitando protección del suelo y se ve en los videos el arrastre de ramas, de lodo que no es otra cosa más que un indicador de que está desprovista de vegetación en las partes altas, en zonas donde tenemos pendientes, donde hay vegetación”.

“Hay mucha madera muerta; madera vieja pues, ya muerta, entonces, ¿qué sucede? No son árboles nuevos, verdes, que se cayeron con el agua, es madera muerta. El arroyo viene con lodo, muchas ramas, muchos troncos”, dijo Magaña Virgen.

Josué Daniel Sánchez Tapetillo, especialista en temas hidráulicos, señaló que hay patrones similares entre esta tragedia y la ocurrida en el municipio de San Gabriel en el año 2019, entre ellas, la deforestación causada por incendios forestales.

“Patrones similares: deforestación en la parte alta de la cuenca debido a incendios forestales, arrastre hacia la cuenca baja, desbordamientos que causan muertes y daños materiales”.

Agregó que, hasta el momento, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) no ha emitido información sobre la veracidad de la lluvia, al señalar que no hay registros de que haya llovido tal cantidad, por lo que queda en manos del municipio determinar la cantidad de precipitaciones que cayeron durante la noche del domingo y la madrugada del lunes.

“La CONAGUA no informó precipitaciones tan fuertes en la zona. Eso no quiere decir que no haya pasado, de hecho sí debió haber llovido fuerte, de otro modo no se explica la crecida del arroyo, solo que no hay ninguna estación que lo haya registrado”.

“Es evidente que sí hubo una lluvia en la cuenca alta, pero no hay estaciones ni radares que la hayan medido para saber qué tan fuerte fue”, dijo Josué Daniel Sánchez.

Varias calles de la ciudad fueron destruidas por el torrente. ESPECIAL

TRAGEDIA

Afectaciones por el desborde del Arroyo El Cangrejo.

8 personas fallecidas, entre ellas el agente municipal de la comunidad de El Jalocote, Pedro Arias Llamas.

viviendas con daños totales. 50 viviendas con algún tipo de daño, entre ellos, afectaciones graves y a menaje; dos puentes y tres vados afectados.

elementos de SEDENA, Protección Civil Jalisco, Protección Civil Autlán de Navarro, PC Cihuatlán, Cruz Roja, participaron en labores de rescate. El DIF de Autlán de Navarro habilitó un albergue para recibir hasta 150 personas que requieran apoyo por las inundaciones.

Recomendaciones