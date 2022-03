Enfrenta a diputados iniciativa para el nuevo impuesto verde

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, José María Martínez, afirmó que la propuesta del gobernador para crear un nuevo impuesto ambiental a las empresas que emiten gases a la atmósfera, presentada hace casi dos años, ya caducó y fue desestimada. Explicó que para retomar el tema, como lo solicitó el Poder Ejecutivo en un oficio enviado al Legislativo, deben presentar una nueva iniciativa.

“Le faltó comunicación con la bancada naranja, porque esa iniciativa ya caducó, ahora si algún diputado o diputada tiene interés, tendría que retomar ese mismo contenido y presentar una nueva iniciativa; porque la propuesta del Ejecutivo ya no es viable”, argumentó.

El diputado dijo que la Ley Orgánica del Congreso estatal especifica que las iniciativas no dictaminadas durante la legislatura en que fueron presentadas pasan a la siguiente legislatura. Y en un máximo de 60 días naturales deben dictaminarse; en caso de que no, quedan desechadas y se archivan. Afirmó que por esta razón no aplica lo solicitado por el Poder Ejecutivo para que su propuesta se revise en una comisión especial transitoria.

Sin embargo, sobre la posibilidad de retomar el tema de crear el impuesto ambiental, el presidente de la fracción de Movimiento Ciudadano, Gerardo Quirino Velázquez, aclaró que revisarán el dictamen para determinar si lo retoman o formulan una nueva iniciativa.

Avanza reforma sobre pacto fiscal

La reforma constitucional que impulsa el gobernador, para darle la posibilidad de revisar la continuidad de Jalisco en el convenio de coordinación fiscal, fue aprobada en Comisiones del Congreso e inició su proceso para votarse en el pleno del Poder Legislativo.

En lo avalado especifican que el gobierno estatal podrá solicitar dar por concluido los convenios fiscales, lo que debe ser respaldado con el voto a favor de dos terceras partes de los integrantes del Poder Legislativo. También incluye crear el Sistema Tributario Estatal con facultades para vigilar que las personas físicas y jurídicas contribuyan equitativamente al gasto público.

El coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, Gerardo Quirino Velázquez, sostuvo que cuentan con los 26 votos necesarios para que la propuesta avance en la próxima sesión del pleno. “Dimos el primer paso con la aprobación en Comisión y ahora esperamos el tiempo para que los grupos parlamentarios se empapen del tema y buscar lograr un consenso generalizado. Posiblemente se apruebe la próxima semana”, comentó.

Hugo Contreras Zepeda, presidente de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, adelantó que apoyarán la reforma si incluye su propuesta de que el Legislativo tenga la última palabra para analizar si avanza o no lo planteado por la administración estatal. Por su parte, el morenista, José María Martínez, comentó que analizan el tema y dejó abierta la posibilidad de votar a favor, en caso de que atienda sus observaciones en puntos como la distribución de participaciones a municipios.

La propuesta original presentada por el gobernador, en febrero del año pasado, no fue discutida en los plazos que marca la ley, y para “rescatarla” la bancada de Movimiento Ciudadano presentó de nueva cuenta el proyecto de reforma que finalmente se aprobó en comisiones legislativas y quedó en la antesala de votarse en el pleno.