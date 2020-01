En la recta final, registro de nuevos partidos políticos estatales

El proceso que siguen las organizaciones que buscan el reconocimiento como partido político estatal concluye este mes y deberán presentar su solicitud de registro a más tardar el último día de enero, informó Guillermo Alcaraz Cross, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC); detalló que cerrada esta etapa en máximo 60 días verificarán el cumplimiento de requisitos.

Hasta diciembre pasado se reportaron 65 asambleas municipales y dos mil 235 registros válidos de afiliados a "Somos un Bosque", impulsada por el ex diputado Pedro Kumamoto. La agrupación "Hagamos", ligada a la Universidad de Guadalajara, ha realizado 109 asambleas y once mil 588 registros; asimismo, 17 organizaciones manifestaron ante el Instituto el interés de constituirse en partido político local.

"Ellos deben celebrar este mes una asamblea estatal constitutiva y tienen que remitir actas de todas las asambleas municipales que han realizado y el número de militantes que se requieren para analizarlo y estar en condiciones de reconocerles su registro como partidos políticos locales", expuso Alcaraz Cross.

Para obtener el reconocimiento, las organizaciones deben realizar asambleas en por lo menos 14 de los 20 distritos electorales locales o en 84 de los 125 municipios. Además de alcanzar un total de afiliados superior al 0.26% del padrón electoral estatal usado en la pasada elección, lo que equivale a 15 mil 350 simpatizantes. El Instituto Nacional Electoral (INE) verificará la autenticidad de las afiliaciones.

En caso de alcanzar el registro, será efectivo a partir del próximo mes de julio, previo al inicio del proceso electoral intermedio.

Obligatorio publicar padrón de militantes

Los partidos políticos deben tener publicado su padrón de militantes porque es su obligación legal y pueden ser sancionados por no hacerlo, recordó Guillermo Alcaraz, presidente del Instituto Electoral local. Explicó que el proceso de actualización y certificación de padrones, que actualmente realiza el INE, no debe ser pretexto para no tener disponible la información.

En una revisión hecha a los portales de transparencia de los comités estatales de los partidos con registro, se documentó que el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde y Encuentro Social; no cumplen con la publicación de sus padrones. En el caso del Partido Acción Nacional, el listado no se pudo consultar vía electrónica porque el archivo aparece como dañado.

