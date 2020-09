En la colonia Pachaguillo se quejan por tiradero de llantas

Vecinos de la Colonia Pachaguillo, en el municipio de Tonalá, consideraron que “de puro milagro” no se han enfermado de dengue. Afirmaron que durante todo el temporal han proliferado los mosquitos en la zona. “En gran parte se debe a la tira de llantas y basura en los alrededores de avenida Tonaltecas y la calle Cihualpilli’’, compartió uno de los inconformes. De acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Tonalá es el sexto municipio con mayor número de casos de dengue, suma 91.

Solicitan limpieza contra el dengue

Los vecinos de la colonia Pachaguillo, del municipio de Tonalá, denuncian la presencia en las cercanías del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue, y piden la limpieza de la zona ya que temen enfermar.

A diferencia de Pachaguillo, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) ha realizado labores de limpieza en otras colonias tonaltecas como Villas de Andalucía, en donde se aplicaron medidas sanitarias esta misma semana.

Si bien los habitantes de la zona no se han acercado a las autoridades, ya que creen que “no se hará nada” al no haber alguien que atienda el lugar en un periodo prolongado, consideran que “sería importante no solo limpiar la zona sino revisarla periódicamente, pues es un problema recurrente”.

En las últimas 10 semanas, algunas de las colonias intervenidas por la SSJ en Tonalá son Jalisco, Zalatitán, San Gaspar, Lomas de la Soledad, Lomas de Camichín, Tulipanes, Camichines, Los Pocitos o Puerta del Sol.

Tonalá suma 91 casos ante la SSJ y con ello se posiciona como el sexto municipio con mayor número de casos de dengue en la Entidad. A nivel estatal, con corte epidemiológico al 14 de septiembre, hay dos mil 372 casos por dengue, la cifra más alta a nivel nacional. En las últimas seis semanas, 24 jaliscienses se enfermaron por día de este virus.