En este municipio se reporta la mayor cantidad de agua acumulada por la lluvia del viernes

El día de ayer una fuerte lluvia se registró en diversos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). La precipitación llegó en las últimas horas del viernes y fue copiosa hasta las primeras de este sábado. Por la madrugada, la lluvia continuó, pero ya establecida en un rango entre ligera y moderada, y fue disminuyendo su precipitación hasta cesar por completo.

Pese a ello, en el AMG se registran diversas afectaciones. Por un lado, Protección Civil y Bomberos de Zapopan advirtieron de seis vehículos varados tras las inundaciones. Tres de ellos ocurrieron en la zona de La Estancia y otros tres quedaron sin movilidad en López Mateos, a la altura de Ciudad del Sol.

El día de hoy por la mañana, se reportó tráfico colapsado en la carretera Guadalajara-Tepic en dirección a La Venta del Astillero. Las causas serían inundaciones registradas por la lluvia de anoche y un percance vial, aunque hasta el momento las autoridades no se han pronunciado respecto a ello.

Pese a que los núcleos de lluvia se extendieron a otras regiones del estado, no es sorpresa que el municipio que reporta mayor cantidad de agua acumulada por la lluvia del viernes se encuentre dentro del AMG. De acuerdo con el monitoreo a la red pluviométrica del estado realizado por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, el municipio que registra mayor cantidad de precipitación acumulada en las últimas 24 horas es Guadalajara, específicamente en la colonia San Andrés, con una lectura de 42 milímetros al corte de las 08:00 horas del sábado 9 de agosto.

Sin embargo, la mayor acumulación de precipitación de la semana, de acuerdo a esta misma herramienta, se registró el día de ayer en Jalostotitlán, con un acumulado de hasta 85 milímetros.

