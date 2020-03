En cada hogar será diferente la forma de estudiar: Asociación de Padres de Familia

José Luis Sánchez, integrante de la Asociación de Padres de Familia de Jalisco platicó con este diario sobre el panorama para los padres y madres de familia que tendrán a sus hijos en casa desde el día de mañana y hasta el próximo 20 de abril, debido a la medida de suspensión de actividades presenciales en centros educativos de todos los niveles ante el riesgo de contagio del COVID-19.

“Debemos de entender que es un reto que se vive de maneras muy distintas en cada hogar, algunas familias no podrán dejar de asistir a sus labores y se verá quién puede acompañar al menor en las actividades pero es muy importante que se entienda que se tienen que atender las indicaciones del gobierno para que no se atrasen los alumnos (...) lo más importante es saberlo como reto y que no nos desesperemos en la atención de nuestros niños”.

José Luis explicó que cada alumno aprende de manera diferente y cada hogar será diferente el estudio en casa, y recomienda que como padres lo primero que se debe de hacer es tener el contacto de la concejal del grupo escolar porque seguramente será la figura de comunicación entre padres de familia y maestro.

Recalcó que: “Es muy difícil que papá o mamá puedan dedicarle cuatro horas seguidas a las actividades escolares, por lo que se recomienda decidir en cada hogar se deja tareas particulares cada cierto tiempo, si es después del desayuno, al mediodía cuando los deberes del hogar son menos o después de la comida, hay un abanico de oportunidades que cada familia decidirá”.

Comentó que el acompañamiento de un familiar es importante para que no se omitan las tareas pues los niños pueden “sufrir demencia de que no les dejaron tarea” y que el tiempo en casa pueda ser tiempo de repaso para las materias que se les dificultan y sobre todo tiempo de lectura.

José Luis mencionó que es importante que no se posponga las actividades de aprendizaje en casa pues en realidad no existe una fecha definida para el regreso a clases. Sobre saber si los alumnos aprender mencionó que: “Hay un sin fin de posibilidades para dimensionar si se cumplió con la educación en casa, se podría hablar de una evaluación para saber en qué condiciones regresan los alumnos o que antes de su regreso los padres que revisen las tareas de los hijos puedan enviar imágenes al chat de padres y maestro sobre las actividades concluidas”.

José Luis detalló que todos los niveles educativos son muy diferentes de atender ante la emergencia y que los padres pueden sentirse preocupados por las dificultades. “Debemos reconocer cual es el nivel de necesidad al que se enfrenta en cada hogar, en el caso de preescolar sabemos que son ejercicios de psicomotricidad, en la primaria son trabajos de diferentes materias pero sabemos que son resueltas las dudas por un solo profesor y en el caso de la secundaria sí es un poco más complejo porque son seis maestros diferentes”.

Por último informó que las escuelas tienen la obligación de realizar un comunicado para la tranquilidad de los padres de familia sobre la suspensión de clases y las formas de organización que tomará la escuela. Además pidió paciencia a maestros pues no descarta que mañana algunos padres de familia se acerquen a los centros educativos sin estar enterados de la medida. “Debe de haber sensibilidad de las escuelas para notificar a los padres de lo que está sucediendo”.

