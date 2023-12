En Ameca Pablo Lemus invita a militancia a sumar iniciativas para el sector agrícola

Pablo Lemus Navarro, Precandidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno de Jalisco, se reunió esta tarde con simpatizantes y militantes productores de caña en Ameca, “con el objetivo de escuchar sus iniciativas para impulsar en Jalisco a sectores clave para el desarrollo del campo”, informó su equipo de campaña a través de un comunicado.

En el encuentro, añadió, se abordaron aspectos fundamentales para el sector, además de aportar ideas para fortalecer la producción de caña en el Estado.

TE PUEDE INTERESAR: Van Lomelí y Corona Nakamura a la precandidatura por el Senado

Lemus Navarro recordó que el Gobierno Federal canceló los incentivos a los pequeños y grandes productores, además de que, dijo, en su administración se desapareció la Financiera Rural, ante lo cual el Gobierno de Jalisco sumó apoyos al campo.

El aspirante naranja también abordó temas como la educación y la salud, ante lo cual la militancia intercambió inquietudes e ideas para afianzar estos modelos en Jalisco.

El precandidato emecista destacó la importancia del campo jalisciense, que representa el 10% de la población nacional y aporta el 20% de los alimentos consumidos en México; asimismo, mencionó que Jalisco contribuye con el 14% del PIB agroindustrial del país.

En relación al sector cañero en específico, Lemus Navarro reconoció la importancia de los productores, señalando que cuentan con un piso de apoyos por parte del Gobierno del Estado.

Jalisco se destaca como el segundo productor a nivel nacional, aportando el 14.1% de la producción que equivale a seis millones 443 mil 366 toneladas por año.

Tala lidera la producción en el estado, con un millón 744 mil 410 toneladas de caña y 200 mil 872 toneladas de azúcar al año.

TAMBIÉN LEE: CEDHJ emite Recomendación Concentradora por 24 quejas de desaparición en Jalisco

Jalisco cuenta con seis ingenios distribuidos estratégicamente en los municipios de Acatlán de Juárez, Ameca, Autlán de Navarro, Casimiro Castillo, Tala y Tamazula de Gordiano.

Los simpatizantes naranjas plantearon al precandidato emecista la necesidad de consolidar un modelo que promueva la adquisición de maquinarias modernas y la implementación de quemas de cosecha más sustentables.

“Lo que me estoy encontrando de parte de muchos productores es que no encuentran financiamiento, ni con intermediarios bancarios, ni con intermediarios no bancarios, no hay aseguramiento; por lo tanto, no hay financiamiento”, dijo Lemus Navarro.

Finalmente, Pablo Lemus aprovechó la ocasión para desear a todos los presentes una feliz Navidad, expresando su deseo de que sea un tiempo de paz y disfrute en compañía de sus seres queridos.

YC