En 17 fraccionamientos hay cinco mil fincas abandonadas en Tlajomulco: estudio

Al menos cinco mil viviendas en abandono fueron contadas en tan solo 17 fraccionamientos de Tlajomulco de Zúñiga, reveló un estudio sobre la situación de la vivienda de interés social presentado este jueves en ese municipio por el investigador alemán Bernd Pfannenstein, de la Universidad de Lausana (Université de Lausanne, en francés), Suiza. El análisis fue elaborado con el fin de abrir camino para la generación de políticas públicas para la consolidación de una ciudad modelo e inteligente.

El estudio se aplicó sobre 17 fraccionamientos donde se encontraron 29 mil viviendas, de las cuales cinco mil estaban abandonadas. El ejemplo más extremo fue encontrado en el fraccionamiento Los Silos, en donde 30% de las viviendas estaban destruidas y en abandono.

Sin embargo, para poder comenzar a elaborar nuevas políticas públicas se requiere de un estudio en la totalidad de los fraccionamientos del municipio, instó el investigador. Con ellos se tendrán bases de datos confiables para un diagnóstico completo

“Lo más importante que puede contribuir este estudio es dar voz a la gente, participación social, y también la opinión; considero que si queremos llegar a una ciudad modelo, una ciudad inteligente, debemos crear herramientas que podamos consultar, de manera más dinámica, la opinión de la gente y sus necesidades y me refiero infraestructura, servicios y las necesidades básicas que uno tiene en la vida cotidiana para disfrutar la vida en la ciudad”.

El investigador destacó además que un problema en el Área Metropolitana de Guadalajara es que más de 16% de las viviendas se encuentran entre muros a causa de la construcción de cotos privados, mismos que separan la convivencia entre la población y la alejan del sentido de la construcción de comunidad y pertenencia.

“Los muros no van a resolver nuestros problemas existentes, debemos buscar incluir el espacio público como el eje particular para construir nuestras ciudades. Yo me imagino espacios de convivencia y no espacios tipo bardas que separan a la gente. La exclusión no nos lleva a nada en el desarrollo integral”.

En el estudio participaron estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara (UPZMG) y elementos de la Comisaría de Seguridad Pública.

En la presentación estuvo el alcalde, Alberto Uribe Camacho, y José Trinidad Padilla López, procurador de Desarrollo Urbano de Jalisco y exrector de la Universidad de Guadalajara, entre otros.

