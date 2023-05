Diputadas, diputados, regidores, regidoras y simpatizantes de Morena, incluyendo al alcalde de Zapotlanejo Gonzalo Álvarez Barragán, se pronunciaron a favor del proyecto de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y preparan promoción del movimiento político #EsClaudia.

En rueda de prensa, los distintos líderes públicos compartieron y divulgaron sus razones para apoyar a la jefa de gobierno de la CDMX, quien compite por representar en las elecciones la candidatura a la presidencia del país. Destacó el comentario emitido por el presidente Zapotlanejo, Gonzalo Álvarez Barragán, quien considera es el tiempo oportuno y relevante para la participación de la mujer en la política de México:

"En mi equipo de trabajo hay más mujeres y ahí es que me doy cuenta de que tienen voz, tienen energía, son activistas, que son chambeadoras, pero sobre todo no solamente protegen a las mujeres, sino también hacen sacar a nosotros los hombres. La doctora me muestra aquí su buen gobierno, su ejercer es un ejemplo para los nuevos gobernantes y por supuesto, para lo que se viene yo estoy puesto y sé que vamos a tener en las encuestas una excelente noticia", sentenció el alcalde.

De acuerdo a Metricsmx, en su encuesta de encuestas que reúne los resultados de los 8 medios de información que han realizado ejercicios estadísticos, ha indicado que la preferencia de los ciudadanos ante los posibles candidatos de Morena sobresale Sheinbaum con porcentajes de entre los 40 y 50% de selección.

En lo que respecta para la Zona Metropolitana de Guadalajara, los simpatizantes de #EsClaudia realizarán actividades para el posicionamiento de la jefa de gobierno, en los que destacaron el desarrollo de mega brigadas semanales y eventos de proyección para garantizar la victoria en la realización de las encuestas internas rumbo a las elecciones 2024.

