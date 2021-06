Salvo cuatro o cinco eventos que terminaron en denuncias, como amenazas y golpes, la jornada electoral transcurrió “sin mayores incidencias”, compartió Guillermo Alcaraz Cross, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC).

“Desde un principio vimos que había condiciones óptimas. Comenzamos bien y teníamos que terminar bien. Al final el civismo de los jaliscienses se hizo presente y tuvimos una jornada excelente”, expresó.

Sobre los hechos ocurridos en Lagos de Moreno y El Salto, aseguró que hubo reacciones inmediatas.

Por su parte, Carlos Manuel Rodríguez, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) local, compartió que las tendencias de los ganadores se comenzarán a reflejar alrededor de las 11 de la noche.

“Me parece que es inútil que surjan adelantados, declarando triunfos electorales, mientras la autoridad no lo manifieste. Es pertinente el llamado a que no haya adelantados, que se esperen a que la información se rinda por parte de las autoridades. Siempre pasa que se adelantan y algunos no corresponden”, afirmó.

Además, reafirmó que se camina a una jornada totalmente exitosa, aunque aún falta la etapa de que empiecen a llegar los paquetes electorales”. Informó que los resultados preliminares comenzarán a las ocho de la noche.

Y, aunque aún no son resultados oficiales, Alcaraz Cross señaló que “creemos que rebasamos el 50% de electores que salieron a votar. Es una elección muy concurrida contra los pronósticos de que se iba a desalentar la participación ciudadana”.

Por otro lado, Rodríguez destacó que en comunidades Wixarikas del norte de Jalisco no se llevó a cabo la elección porque así lo decidieron y será el INE quien valoré qué sucederá con los cargos.

