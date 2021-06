Bertha Alicia Ibarra Gómez es una de las cientos de personas que votaron en el Aeropuerto de Guadalajara, rápido y siempre bien asesorados por el personal que estuvo a cargo de la Casilla Especial que fue colocada cerca de la zona de llegadas internacionales con un total de mil boletas.

Alicia precisó que no quería perderse este derecho que tiene para elegir a los próximos gobernantes, a quienes se les exigirán cuentas y espera que venga lo mejor para México, porque el país necesita de mucho esfuerzo, conciencia y voluntad de las personas que queden en el poder para darle otro rumbo.

“Costó mucho trabajo llegar a la democracia, por eso todos debemos ejercer nuestro voto porque aquella persona que no salió a emitir su derecho, por cualquier cosa, no tendrá entonces derecho a quejarse en lo que viene si no puso de su parte para la elección”.

Es de Tepic, viajó desde muy temprano para estar en el Aeropuerto, donde se encontró con familiares porque conocerán Chiapas y todos sus bellos rincones. Le pareció excelente el que estuviera una casilla especial en el aeropuerto porque le facilitó a todos quienes estaban en su misma condición de “viajeros”, el ejercer su voto.

Bertha Alicia es de Tepic, llegó a Guadalajara está mañana muy temprano directo al aeropuerto para tomar un avión, con la dice, trata sorpresa de que en la casilla ESPECIAL pudo votar y ya se va tranquila, feliz a Chiapas de vacaciones pic.twitter.com/03fICcVjRp — ����É���������� (@rams_alex) June 6, 2021

“Me da mucho gusto que en Jalisco esté este tipo de iniciativas, porque en otros estados está muy polarizado todo y aquí, por lo menos en ese se ve que están diferentes, que hay rivalidad entre los partidos pero se respetan para que el ciudadano tenga la facilidad de votar”.

Tras quitarse la preocupación de dónde votar porque estaría viajando, ahora Alicia con sus familiares se disponen a visitar el Cañón del Sumidero, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas y demás.

“Vamos sin preocupación, la única que llevamos ahora es la de divertirnos en grande y ya nos encontramos con mi hermana aquí en el Aeropuerto, llegó de las Vegas y también votó, al igual que mi esposo. Vamos felices con nuestros hijos. Ojalá haya votado la mayor cantidad de personas. Gracias Jalisco”

GC