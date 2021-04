Este día el candidato al Distrito Federal 6 por Movimiento Ciudadano, Manuel Herrera Vega, inició los trabajos de campaña en el los arcos del centro histórico de Zapopan.

Entre las apuestas de Herrera Vega destacan la reactivación económica y el problema de la falta de agua.

El también empresario aseguró que su participación en el sector empresarial siempre ha estado relacionado con la responsabilidad social, a través del apoyo a distintas causas.



“Este es un momento de mayor participación ciudadana y por supuesto que también de los empresarios. Hay que buscar a llegar a los espacios de toma de decisiones para poder incidir de manera positiva. Creo que como país hemos ido madurando en una democracia más participativa, donde cada vez es más importante que todos los ciudadanos estemos bien informados, tengamos una educación política más amplia, más consistente y que también participemos en la política y participemos de las decisiones”.

Para Herrera Vega “las organizaciones empresariales se convierten en un filtro y también en una escuela, donde aprendes de muchísimos temas. En el caso mío, lo pongo como ejemplo, son 20 años de trayectoria en los organismos empresariales en donde me ha tocado negociar, cabildear, aprender, exigir a los gobiernos y también construir con la autoridad políticas públicas, proponer, y luchar por lo que es mejor para todos”.



Dijo que al estar en medio de una crisis sanitaria que desencadenó una gran crisis económica sin precedentes y con efectos colaterales como la seguridad y la educación, está convencido de que el tema económico es el que más preocupa a las personas.

“Siempre he entendido al sector empresarial como una parte importante de la sociedad, comprometida a fomentar el crecimiento de la comunidad a través de la economía, y en concreto con la generación de empleos. Así que ahora estoy listo para contribuir con toda la experiencia que me han dado años en el sector para poner mi grano de arena para detonar la economía que tanta falta le hace a los habitantes de mi distrito”.



Por ello, advirtió: “Hoy tenemos que asegurar que no siga incrementándose la desigualdad; entender que para establecer un desarrollo económico sostenido es fundamental tener como base la equidad”.



También afirmó que en sus recorridos para escuchar las necesidades de los zapopanos ha encontrado que existe gran preocupación por el tema de la falta de agua, por lo que será una parte fundamental de su proyecto en el Congreso Federal.

“Sabemos que la confianza se gana y hoy nuestro compromiso es recorrer todo el distrito para que las y los zapopanos puedan conocer nuestras propuestas”, expresó al abrir su primera jornada.



“Estamos listos para dar la batalla. Vamos a defender Jalisco”, exclamó durante el saludo público de su primer acto de campaña, para enseguida sumarse a los candidatos de Movimiento Ciudadano.

