Más allá de votar por partidos o de las dádivas que pueden ofrecer algunos a cambio de los votos en las siguientes elecciones, los ciudadanos deben analizar cuáles son las mejores propuestas y que se puedan cumplir, exhortó Salvador Cosío Gaona, quien busca la presidencia de Zapopan por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Que la sociedad escuche a todos los aspirantes y a las propuestas creíbles, no manipuladas, no engañosas, y que analice, reflexione, razone y emita su decisión”, declaró.

En el marco de la renovación del convenio político electoral de 2018 entre la agrupación Confío en México, que encabeza Salvador Cosío, y el Partido Verde, es que la organización política decidió que éste encabezara la planilla de munícipes para contender por Zapopan.

Cosío aclaró que el PVEM en Jalisco va solo y sin alianzas, tanto para el Congreso del Estado como en los municipios.

“Se busca tratar de coadyuvar con el Partido Verde y el resto de los partidos a que se hagan campañas propositivas, limpias, en nuestro caso, ecológicas y que guarden debido respeto al protocolo sanitario”.

El aspirante destacó que tienen que hacer buenas campañas que fomenten la participación de la ciudadanía en estos tiempos de pandemia y las circunstancias actuales no disuadan a los zapopanos de participar en la próxima jornada electoral.

“Que haya votación, que haya entusiasmo, participación de la sociedad, que no sea una elección donde gane el abstencionismo y que la pandemia no sea una excusa para no querer participar”, invitó.

Cosío afirmó que su intención es buscar estar en la contienda, para lo que ofrecerá propuestas claras que irá estableciendo a partir del 4 de abril, cuando comiencen las campañas, las cuales propondrán soluciones a las demandas de la sociedad, que reclama cambios en lo económico, en lo social y en temas ambientales, que son de los que más ocupan al Partido Verde.

“Hago un llamado a la cordura, a la ética, a las buenas costumbres, a apartarse de cosas arteras e inmorales, no por ganar predilección social hagamos que la sociedad se haga más apática, que la motivemos a participar”, finalizó.