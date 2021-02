Elecciones Jalisco 2021: Mónica Magaña busca competir por el Distrito 10

La regidora Mónica Magaña Mendoza aspira a la candidatura de Movimiento Ciudadano (MC) para representar al Distrito 10 en el Congreso del Estado.

La precandidata afirmó que no pretende ser una cuota, por ser mujer y joven; argumentó que durante al menos siete años ha trabajado recorriendo las calles del distrito y dialogando con los vecinos; confió en que eso le permita alcanzar la postulación.

"Tienen que abrirse espacios a mujeres y a jóvenes, pero tiene que haber un respaldo de nuestra parte con trabajo. En los espacios donde he estado me ha tocado ser la más joven, pero he llegado por mi trabajo y mis resultados, no por ser una cuota de jóvenes o al ser mujer", sostuvo.

Destacó la labor en equipo que dijo ha realizado con el alcalde Pablo Lemus y comentó que buscaría en su momento llevar a nivel estatal la agenda de combate a la desigualdad que impulsaron en el municipio.

"En el distrito tenemos las zonas de la mayor plusvalía, pero también colonias con bajos niveles de desarrollo; esto es un reflejo del país. El reto que asumí desde que entre al gobierno es trabajar para combatir la desigualdad. Hay que tallar lápiz en la oficina, pero también hay que estar en las colonias, no hay otra forma de conocer el distrito y sus necesidades", expuso.

La emecista dijo que otros aspirantes que buscarán el distrito han estado alejados y solo volverán a pedir el voto.

Las precampañas concluyen este 12 de febrero, MC definirá sus candidaturas en convención de militantes.