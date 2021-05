El candidato de Movimiento Ciudadano a diputado federal por el distrito 8, Mauro Garza, hizo un llamado a trabajar para recuperar los contrapesos políticos en los diferentes poderes.

Señaló que es urgente que el Congreso sea un verdadero contrapeso para generar decisiones y presupuestas que vayan en la línea que México requiere y no en el criterio de actuar con sectarismo.

“Hemos visto que prácticamente todos los diputados del partido Morena y de sus partidos satélite no permiten que el Congreso sea ese espacio de comunicación, de diálogo y de consenso, en donde se pueden escuchar diferentes posturas. Y que simplemente se ha convertido hoy en un espacio donde cumplir los caprichos que se dictan desde el Ejecutivo Federal”, denunció.

El emecista afirmó que sus propuestas ponen en un primer plano de prioridades la seguridad, la salud y la reactivación económica.

“Deben ser prioridad los temas de seguridad, de salud y el tema económico. También esta campaña nos ha dado la oportunidad de visualizar y de dimensionar la problemática que enfrentan las mujeres, y que este gobierno federal ha acentuado con decisiones como esa de eliminar las guarderías y los espacios en donde las mujeres violentadas podían tener seguridad y acompañamiento. Estos son los temas que primero tenemos que volver a poner sobre la mesa.

No necesitamos inventar el hilo negro. Necesitamos hacer que regresen los recursos para apoyar el deporte, la cultura, la educación; los recursos para apoyar a los emprendedores. Hoy que estamos en medio de esta crisis, necesitaríamos más que nunca que México sea capaz de atraer inversión y turismo”, indicó.

El candidato insistió en que deben revertirse decisiones erróneas como la desaparición de los fideicomisos que apoyaban el arte, la cultura, la ciencia y la innovación. Pero de forma paralela debe reconstruirse el Congreso como ese espacio plural de discusión que se requiere actualmente.

“Hoy lo que se necesita, y que todos tenemos bien claro, es que es en el Congreso en donde realmente se puede tener un contrapeso. No un contrapeso para decirle a todo que no al presidente, sino para que realmente se dé esa oportunidad de construir crecimiento y bienestar. No que se comporte como un poder súbdito de lo que quiere el presidente en turno”, puntualizó.

NR