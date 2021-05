Para reconocer la aportación del trabajo doméstico que realizan millones de mujeres, Mara Robles Villaseñor, candidata a diputada local por el partido Hagamos en el distrito 9, impulsa la creación del salario para las amas de casa; explicó que correspondería al Estado cubrir esta remuneración y otorgar seguro social a las mujeres que realicen labores del hogar, cuidado de niños o ancianos.

La aspirante argumentó que no se trata de un programa asistencial más y sostuvo que su planteamiento parte del reconocimiento de que el trabajo en casa es elemental para el mercado laboral y contribuye a la generación de recursos.

“Que se valore y reconozca el trabajo de las amas de casa. Yo no quiero que las mujeres sigan confinadas en el trabajo en casa, quiero que se les reconozca; creo que en la medida que el trabajo fuera pagado más hombres se interesarían en decir yo me quedo hacer ese trabajo”, puntualizó.

Robles Villaseñor comentó que en principio su propuesta contempla sólo a mujeres, porque son en su mayoría las que realizan el trabajo doméstico; refirió que 69% del tiempo de trabajo de las mujeres no es remunerado, aunque implica actividades básicas como la limpieza y alimentación.

La legisladora con licencia, que busca reelegirse en el cargo, sostuvo que su planteamiento es viable presupuestalmente; aunque admitió que implica una reestructuración de cómo se define el gasto del erario.

En otros temas, detalló que su agenda legislativa incluye impulsar reformas para que el Congreso estatal recupere su papel de contrapeso. Esbozó planes como hacer obligatorio que cada 15 días los funcionarios estatales respondan cuestionamientos de diputados; establecer la obligación de que comparezcan y sanciones a quienes no lo hagan; además de cambiar la presentación del informe de gobierno y su glosa. También apuntó que impulsará reformas para que la asignación de presupuestos sea equitativa y hacer obligatorio que los diputados vuelvan a sus distritos por lo menos una vez al mes y darle la categoría de preferente a todas las iniciativas populares que se presenten.

LS