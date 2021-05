Tras la publicación de un desplegado en el que se le acusa de poner en riesgo a vecinos al incumplir acuerdos para la construcción de la prolongación de avenida Royal Country, Pablo Lemus Navarro, alcalde con licencia de Zapopan, negó los señalamientos en su contra y afirmó que desde hace meses ha recibido presiones de Nicolás Leaño, de la empresa Desarrollos Providenciales de Occidente.

Lemus aseguró que Leaño le habría exigido permisos para tapar cañadas en la zona, modificaciones en el uso de suelo para poder construir departamentos y el derribo de árboles, a cambio de conectar la prolongación de la vía con avenida Juan Palomar y Arias.

El candidato de Movimiento Ciudadano a Guadalajara argumentó que no cederá a presiones de un “cártel inmobiliario”, que lo único que le importa es generar negocio, y sostuvo que la publicación también tiene un trasfondo político para buscar afectarlo en la próxima elección.

“Ni con desplegados, ni con presiones políticas; porque claramente esto se hace de cara a la próxima elección, que casualidad que nunca lo había mencionado y lo menciona a tan solo unos días de que se presente la jornada electoral; claro que tiene una orientación político electoral. No vamos a ceder ante sus presiones, no le vamos a dar los cambios de uso de suelo que irresponsablemente exige, no le vamos a permitir tapar cañadas, ni talar árboles en la zona”, precisó.

Lemus descartó que la administración interina vaya a hacer esas concesiones después del 6 de junio, pues aseveró que buscará establecer candados legales para cuidar esa zona de “La Coronilla” y evitar un desarrollo inmobiliario que degrade las condiciones del medio ambiente.

“Primero veo un interés económico, de parte de Nicolás Leaño, segundo veo un interés de destruir toda esta zona medioambientalmente y tercero lo que veo claro es un trasfondo electoral”, concluyó.

GC