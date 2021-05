El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, denunció el uso faccioso de información del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para dirigir ataques en su contra; afirmó que la delegada de Morena, Yeidckol Polevnsky, debe explicar cómo accedió a los datos que presentó de un supuesto proceso en su contra por irregularidades tributarias.

El aspirante dijo que no ha sido notificado de ningún proceso, acusó a los morenistas de recurrir a prácticas similares a las que usa la delincuencia organizada por la desesperación porque van atrás en las preferencias electorales.

“Yo no tengo idea si exista o no (un proceso del SAT), porque a mí no me han notificado absolutamente nada; todo ha sido información que ha presentado Yeidckol Polevnsky que nos debería de explicar de dónde la sacó, si el SAT le entregó información de una intentona del Gobierno Federal en mi contra. Han sido puros cuentos mediáticos, están todos mis impuestos al corriente, todo pagado, presentado en tiempo y forma. Vemos esta intentona de utilizar las instituciones del Estado para golpear a adversarios políticos, es lamentable”, dijo.

El emecista también rechazó que durante su administración en Zapopan haya favorecido a empresas en las que tiene intereses. Sostuvo que Polevnsky tiene una obsesión con él porque lo buscó en diferentes ocasiones para intentar convencerlo de saltar a Morena.

Respecto a los señalamientos de acarreos en la movilización del pasado fin de semana, el candidato negó presiones para que empleados públicos acudieran y dijo que fueron personas preocupadas por el intervencionismo desde la Ciudad de México.

Por su parte, el dirigente estatal emecista, Ricardo Rodríguez Jiménez, comentó que la organización de la marcha costó alrededor de un millón de pesos, rechazó el uso de recursos estatales y dijo que en los próximos días presentarán el informe completo de gastos ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

En su intervención, Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador nacional de MC, insistió en que han arreciado los ataques en contra de sus candidatos, tanto por parte de la alianza PAN-PRI-PRD; como de Morena y sus aliados. Comentó los casos de sus abanderados a las gubernaturas de Nayarit y Colima.

