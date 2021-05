El candidato a la presidencia municipal de Zapopan, Juan José Frangie, condenó y reprobó la intimidación contra su adversario, el candidato de Futuro, Pedro Kumamoto recibida durante la mañana.

Sin embargo, lamentó la acusación de Pedro Kumamoto que consideró irresponsable y sin sustento.

“Quiero decirte con mucho respeto que no puedo aceptar que me acuses y responsabilices de una inmoralidad así. No es ético jugar a la política en un tema tan delicado”, publicó en sus redes sociales el candidato de Movimiento Ciudadano.

Juan José Frangié detalló que a lo largo de su vida y carrera empresarial y política se ha conducido con principios, decoro y respeto a quienes piensan distinto.

Por último, lamentó que los procesos electorales en el país se desarrollen bajo un clima de intimidación y de violencia.

LS