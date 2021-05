Además de proponer soluciones a los problemas que les plantearon, los candidatos a la presidencia de Guadalajara que participaron en el debate organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) intercambiaron señalamientos o se sumaron a los proyectos de Pablo Lemus y Carlos Lomelí.

La candidata del PRI, Sofía Berenice García Mosqueda, fue la primera en el orden de participación. Recordó los señalamientos hacia el candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Carlos Lomelí, de estar ligado al narco; y cuestionó que el partido de Pablo Lemus, Movimiento Ciudadano (MC), reparta tinacos a cambio de votos.

Entre los problemas que le plantearon, se le cuestionó sobre una solución para cobrar los impuestos que ciudadanos dejaron de pagar a causa de la pandemia, a lo que respondió que descontaría entre 50 y 60% los adeudos y habría unidades móviles de la Tesorería para cobrar en las colonias.

A Karla Viridiana Nathaly Rivas Castillo, de Redes Sociales Progresistas, se le pidió su modelo de prevención del delito y contra desaparición de personas. Sin responder en concreto sobre una estrategia, propuso una constante comunicación con el ciudadano y homologar un modelo de atención en todo el estado.

No obstante, en su participación libre invitó a los votantes a una transformación y a sumarse al proyecto del “doctor Lomelí”.

Xóchitl Elizabeth Vázquez Medel, del Partido Encuentro Solidario, fue cuestionada sobre cómo acercar a las mujeres menores información sobre salud reproductiva para prevenir embarazos no deseados, a lo que respondió que es posible informar sobre métodos anticonceptivos desde los 10 años.

En su espacio de respuesta libre, señaló que los gobiernos de MC no saben gobernar y que Zapopan no es Guadalajara y no está bien ni de buenas.

Al candidato independiente José Francisco Castillo Navarro le preguntaron sobre una estrategia para prevenir los incendios forestales en Guadalajara, a lo que respondió que sería a través de la educación. Invitó a no votar por los partidos corruptos y traidores.

Ofelia Cano, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue cuestionada sobre sus políticas para las mujeres que tuvieron que dejar su empleo, sin embargo, hizo un paréntesis para señalar a los “perfiles oscuros” que buscan el poder para buscar enriquecerse y para apoyar a Pablo Lemus.

“Creo en tu proyecto de gobierno ampliamente y me quiero solidarizar contigo, cuando declaré que mi propuesta iba dirigida a una persona que estoy segura que va a gobernar, aquí está, Pablo, estoy contigo. (…) Me gana la emoción, me declaro fan de Pablo Lemus”.

Gustavo Flores Delgadillo, de Fuerza por México, se le pidieron propuestas para fortalecer los centros médicos en la ciudad, para lo que buscará rescatar las casas de salud barriales que permanecen cerradas desde 2015.

El candidato afirmó que él sí conoce Guadalajara, por eso se fue del PRI, porque le da vergüenza ver en lo que se convirtió. También pidió a la gente no votar por el PAN, Morena o MC porque es la misma corrupción; ni por Hagamos, que usa dinero de la universidad para la política.

Ante el problema del costo del transporte público para la población de escasos recursos, Tonatiuh Bravo Padilla, de Hagamos, expuso que revisarán qué ha pasado con los recursos del incremento del pasaje, que generará un programa de apoyo y exigirá a los transportistas bajar el precio.

Cuestionó la confrontación entre Morena y MC y la autoridad moral de sus candidatos. A Lomelí, por cómo garantizará la seguridad si ya estuvo fichado; y a Lemus, sobre cómo pedirá a los ciudadanos que paguen sus impuestos si él mismo tiene un adeudo con el SAT.

Diana Palacios Solórzano, de Somos, fue inquirida sobre cómo garantizar obra pública de calidad y con mantenimiento, a lo que respondió que creará comités de participación social para que la gente decida si se hace o no la obra y se enfocará en las banquetas para que sean incluyentes, además de generar infraestructura para la captación de agua. Sin señalar a ninguno de sus oponentes, solo pidió el voto.

Al panista Fernando Garza se le solicitaron sus acciones para mitigar el cambio climático, tras lo que explicó que para el 2024 su gobierno generará el 50% de la energía que consume a través de celdas solares y le dará mantenimiento al arbolado, porque se siembran, pero no se cuidan, por ejemplo, del muérdago.

Aprovechó para felicitar a Lemus por la “adquisición” del PVEM, que presumió que le “costó un dinerito”; y afirmó que solo él puede derrotar a Morena.

A Pablo Lemus Navarro se le cuestionó sobre cómo facilitar la transparencia y entrega de información, para lo que creará una contraloría ciudadana que no dependerá del presidente municipal, sino que será autónoma para que pueda evaluar y certificar cómo se distribuyen los recursos públicos.

Lemus lamentó que el PAN se haya convertido en “un alfil de Morena” en la guerra sucia, por lo que propuso resolver los problemas de la ciudad en lugar de la politiquería y de los señalamientos. Afirmó que van arriba en las encuestas y que ganará “aplastantemente”.

A Gerardo León de la Cruz, del PRD, se le preguntó cómo erradicar la extorsión de los servidores públicos. Reconoció que hay un gran nivel de corrupción en el municipio y que toda persona corrupta se tiene que ir. Para prevenirla, apostó por la capacitación.

Pidió a la ciudadanía no quedarse con el circo de los demás contendientes y pidió a los partidos “satélites” que se suman a los movimientos nacionales que se detengan.

Carlos Lomelí respondió que su plan para consolidar la red de ciclovías consistirá en instalar mesas de trabajo para definir de en dónde son más convenientes, además de consultar a los especialistas en el tema de la circulación porque hay lugares donde su tamaño ha provocado más problemas viales, como tráfico y contaminación, además de la molestia de la ciudadanía, por lo que las ciclovías existentes se someterán a un referéndum.

Le recordó a Lemus Pablo que cuando comenzó su carrera él y el gobernador lo defendían de la guerra sucia, pero que eso ya terminó y aseguró que él será el próximo presidente municipal y que Lemus será un regidor valioso.

Finalmente, Dolores Eugenia Pérez Lazcarro, de Futuro, propuso como estrategia para la reapertura de negocios afectados por la pandemia su “Plan Alcalde”, que consistirá en enfocarse primero en las personas en situación de calle para insertarlas a la economía, apoyar a los que se autoemplean y a los pequeños y micro negocios con corredores barriales y comerciales, además de atraer empresas.

En alusión a Lomelí, señaló que el primer acto de corrupción que se comete es el participar para un puesto para el que no está preparado; y lamentó que él y Lemus antes hayan sido amigos y ahora “hasta saben de sus triquiñuelas”.

NR