Persuadir indecisos, clave para reducir el abstencionismo

En las últimas dos décadas, las elecciones intermedias en Jalisco han registrado un promedio de 45.7% en abstencionismo. La alerta, según especialistas, es que podría incrementarse la cifra de personas que no acuda a votar el 6 de junio, ante los efectos de la pandemia o la inseguridad.

En los comicios de 2015, el porcentaje de abstencionismo se ubicó en 49.4 por ciento. Es el más alto desde la elección de 1995, según datos disponibles del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

JALISCO

Abstencionismo electoral

49.4% en 2015.

35.7% en 2012.

47.9% en 2009.

39% en 2006.

46.1% en 2003.

42.4% en 2000.

39.5% en 1997.

32.1% en 1995.

Fuente: Instituto Electoral

“Yo decido. Yo voto”

Con el objetivo de promover el voto y reducir el abstencionismo, durante la elección intermedia pasada (2015), el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco desarrolló la campaña de promoción y difusión “Yo decido. Yo voto”.

Se buscaba atraer la participación de los jóvenes para que se involucraran en las diversas etapas del proceso electoral, “incluir a la ciudadanía en la construcción de la democracia como herramienta para mejorar su calidad de vida y una mejor imagen del Instituto Electoral como organismo garante de la democracia y de la participación ciudadana”.

Pese a esto, se registró el promedio más alto de abstencionismo, con 49.4%. Se ubicó por arriba de la media registrada desde las elecciones de 1997.

Cada voto costará en promedio 291.5 pesos. EL INFORMADOR/Archivo

Acciones preventivas ante la pandemia

Para prevenir los contagios por el COVID-19 durante la jornada electoral del próximo 6 de junio y evitar que la pandemia sea un factor para que aumente el abstencionismo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco recomienda tomar en cuenta algunas medidas de sanitarias.

Además de usar gel y cubrebocas , pide a los electores que eviten ir acompañados. “Sólo podrás asistir con algún acompañante en caso de que requiera alguna asistencia especial por cuestiones de salud”.

“Sólo podrás asistir con algún acompañante en caso de que requiera alguna asistencia especial por cuestiones de salud”. Acudir con su pluma o marcador. “Con esta medida evitaremos que los marcadores que estén en las casillas sean compartidas por un gran número de personas”.

“Con esta medida evitaremos que los marcadores que estén en las casillas sean compartidas por un gran número de personas”. Limpiar las superficies donde se emitirá el voto y colocar la credencial electoral en la mesa de la casilla. Se impregnará el pulgar de tinta indeleble sin tener contacto con los ciudadanos.

Mónica Montaño Reyes, académica de la Universidad de Guadalajara, opina que se hace un buen trabajo para asegurar que habrá condiciones favorables para acudir a votar.

La principal ventaja es que las filas no serán largas y será menor el tiempo en que se emita el voto. “Eso me parece una buena estrategia, porque también podría haber desincentivado el voto. También que lleven su pluma para votar. Son facilidades que están dando los institutos para fomentarlos”, añade Mónica Montaño.

Se dispara el costo de la elección, pese a la crisis

Con todo y la crisis económica detonada por la pandemia, las elecciones federales serán más caras que las intermedias de 2015 (para elegir a los 500 diputados). De nuevo se incumplió con la promesa de hacer más económicos los comicios.

En 2015, una simple división entre el costo total de la elección federal y el listado nominal en México demuestra que cada voto costó 222.2 pesos; sin embargo, en este año se incrementará a 291.5 pesos, en promedio.

Para 2021, las cifras resultan tras dividir el presupuesto para el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos (27 mil 689 millones de pesos) entre el listado nominal (94 millones 980 mil electores).

El gasto se dispara porque el Congreso de la Unión considera a todos los inscritos en el listado nominal en la fórmula que define el presupuesto de la elección y para los partidos, cuando apenas votan entre cinco y seis de cada 10 mexicanos con credencial vigente. En otras palabras, si sólo se consideraran a los electores que realmente participan en las elecciones, el costo del voto se duplicaría.

En la bolsa total se incluye el financiamiento para los partidos nacionales: en 2015 les asignaron cinco mil 355 millones de pesos y este año se gastarán siete mil 226 millones.

Autoridades garantizan que el proceso electoral se desarrollará sin mayores problemas. Piden a la población acatar las medidas sanitarias ante la pandemia. EL INFORMADOR/Archivo

Aumenta violencia

Durante el proceso electoral (entre septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021), se han registrado 169 incidentes de violencia política a nivel nacional, de acuerdo con la consultora Integralia.

Éstos dejaron 210 víctimas, de las cuales 143 fueron mortales y el resto resultaron heridas.

“Se consideran como políticos a los representantes electos, miembros de partidos políticos y los candidatos a los cargos de elección popular”.

De los 143 asesinatos, 16 corresponden a los aspirantes a cargos de elección popular, cinco excandidatos, cuatro líderes partidistas y cuatro militantes de partidos políticos.

De acuerdo con el diagnóstico de la empresa, Zapopan se encuentra entre los nueve municipios con más incidentes de violencia política a nivel nacional, con tres casos.

En el documento se destaca que la violencia política se enmarca en el contexto general de la violencia homicida e inseguridad que aquejan al país.

“Buena parte de los incidentes los realizan miembros del crimen organizado, que buscan coludirse o controlar a los Gobiernos locales para dominar los mercados ilícitos (huachicoleo de combustibles, tráfico de drogas y extorsión, entre otros)”.

Se recuerda que el pasado 4 de marzo, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, anunció que el Gobierno federal ofrecería protección a los candidatos amenazados durante el proceso electoral de 2020-2021. “Desde entonces, se aclaró que la Guardia Nacional sólo resguardará a los aspirantes a las gubernaturas y las diputaciones federales, mientras que las Policías locales estarán a cargo de la protección de candidatos a sindicaturas, regidurías, diputaciones locales y presidencias municipales”.

Esta semana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este tipo de incidentes, tras el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Alma Rosa Barragán. Tras lamentar los hechos, contestó que hay gente que busca generar inestabilidad.

Destacó que se generan estos ambientes para que la gente tenga miedo y no participe. “Cuando hay abstención dominan los de la mafia de las elecciones, ya sea la mafia de la delincuencia organizada, como se le llama, o de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, lo mejor es votar, que nadie se quede sin participar. Decirle al pueblo que no debemos de atemorizarnos, tenemos que participar y salir a votar”.

Candidatos no se dieron a conocer ni en redes sociales

Aunque esta campaña electoral se desarrolló principalmente de manera virtual, debido a la pandemia por el COVID-19, tanto los partidos como los candidatos no aprovecharon todas las redes sociales para realizar la propaganda de sus propuestas e imagen, señalan expertos en materia electoral.

Mónica Montaño Reyes, directora del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explica que se esperaban más candidatos haciendo uso de estos medios.

“No fue así. Lo que pasó, solamente, fue que los partidos que tienen más tiempo, que son los más organizados, tuvieron mayor presencia de candidatos en las redes sociales, pero sólo fueron algunos”.

Indica que están apostando por un voto que priorice la marca del partido político. “Están más a favor o en contra de los gobiernos actuales”.

La académica comenta que es difícil encontrar información sobre los candidatos. Los partidos, dice, no publicaron el currículum de éstos en sus portales. “Sólo de algunos”.

En las redes sociales se puede encontrar la ocupación de algunos, pero no se conoce la experiencia. “No hicieron el esfuerzo por transparentar sus datos”.

Debido a que el Observatorio que dirige revisó el perfil de los candidatos a los diferentes cargos, hubo casos en los que no se encontró información para hacer el ejercicio. “Tienen dinero para hacer campaña. ¿En qué se lo están gastando? Es buena pregunta, porque para informar quiénes son, no. En eso no se lo están gastando”.

Por su parte, Jesús Ibarra, investigador del ITESO, señala que la democracia interna de los partidos fue un desastre en esta elección. “De hecho, no la hubo. Fueron decisiones, principalmente, cupulares para establecer quién sería candidato de la lista de representación proporcional o de mayoría relativa”.

Esto tiene como consecuencia, resalta, que seleccionen improvisados. “La militancia no los conoce. Llegaron por compromisos de todo tipo. Y la ciudadanía menos los conoce”.

En las precandidaturas, agrega, las instituciones políticas optaban más por la elección interna en la que invitaban a los artistas a competir. “Pues sí, los artistas son conocidos, pero en el ámbito político no tienen ni mérito ni experiencia”.

Para el académico queda claro que no conocen el oficio político. “Tiene como efecto que, de pronto, proponen temas y políticas públicas que no corresponden al cargo que están disputando”.

Expertos lamentan que la mayoría de los aspirantes apuesta por el voto para la marca del partido. EL INFORMADOR/Archivo

Sin experiencia

Luego de analizar los perfiles de 124 candidatos que contienden por una alcaldía en los 10 municipios más poblados de Jalisco (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, Puerto Vallarta, El Salto, Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos y Zapotlán El Grande), el Observatorio Político Electoral del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara (UdeG) determinó que 58 no cuentan con experiencia política; es decir, casi la mitad.

La coordinadora general del Observatorio, Mónica Montaño Reyes, precisó que los aspirantes a las alcaldías no tienen experiencia como regidores, alcaldes, diputados locales, federales o gobiernos de cualquier nivel; incluso, no tienen experiencia en partidos políticos.

Por otra parte, de los 258 candidatos a diputados locales, 161 no tienen experiencia en cargos políticos, lo que representa el 62 por ciento.

La académica puntualizó que entre más alto es el cargo al que aspiran tienen más educación y experiencia.

Para el Congreso, principalmente se postulan universitarios, abogados y servidores públicos. De acuerdo con la investigadora se repite la tendencia de 2018.

Además, explicó que los empresarios ocupan “casi el 20% de los que están entrando a los espacios de poder. Pero si vemos a detalle, hay municipios como Zapopan que más del 80% son empresarios”.

