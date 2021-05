Pablo Lemus y Carlos Lomelí suben tono de debate con ataques

En el #DebateInformador, el cruce de señalamientos por presuntas irregularidades fiscales marcó la participación de Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano (MC), y Carlos Lomelí, de Morena, aspirantes a la alcaldía tapatía.

El emecista presentó documentos de una presunta investigación abierta por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contra la empresa Lomedic por la supuesta compra de facturas falsas por más de 338 millones de pesos (MDP). Acusó a Lomelí de incurrir en un delito.

“Tú no deberías estar en una candidatura, deberías estar en la cárcel”, afirmó.

El morenista negó el señalamiento e insistió en que desde 2012 ya no está en la empresa aludida. Contraatacó y pidió al emecista explicar el adeudo de ocho MDP ante el SAT. También mostró documentos del SAT para afirmar que está al corriente de sus obligaciones fiscales.

“Pablo, sigues mintiendo. Estoy al corriente, deja de mentir. Desde hace seis semanas te estamos preguntando sobre tu evasión del SAT. Son ocho millones de pesos que podrían transformarse en obras y bienestar para los tapatíos. Por ejemplo, podríamos darles 850 mil boletos de transporte a jóvenes si no hubieras robado este patrimonio. Eres corrupto, chaparrito, eres corrupto”, reviró.

Dolores Pérez-Lazcarro (Futuro) y Gustavo Flores (Fuerza por México) lamentaron que “los partidos de siempre” dedicaran más tiempo a descalificarse que a proponer. Sofía García (PRI) pidió “confiar de nuevo” en su partido. Afirmó que los corruptos se fueron a MC y Morena.

Tonatiuh Bravo (Hagamos) justificó haber sido diputado federal por MC y lo señaló de incumplir lo pactado en temas como seguridad y agua.

Aunque a nivel federal el Partido Verde se alió con Morena, la aspirante tapatía, Ofelia Cano, se sumó a las críticas contra Lomelí.

Preocupa a tapatíos cómo solucionarán inseguridad

Las medidas que tomarán para reforzar la seguridad en la capital de Jalisco fue una de las principales inquietudes planteadas por los lectores a las candidatas y candidatos por Guadalajara durante el cuarto #DebateInformador.

Sofía García (PRI) fue cuestionada sobre a quién le corresponde atender esa problemática. Ella explicó que, aunque el municipio debe prevenir el delito, éste tiene que coordinar con el Estado y la Federación para atender temas como la desaparición de personas. Dijo que impulsará la integración de grupos de búsqueda barriales, y subrayó que el gobernador “no puede eludir su responsabilidad en materia de seguridad achacándosela a la Federación”.

Tonatiuh Bravo (Hagamos) hizo hincapié en el tema de la seguridad como el principal problema del municipio. Comentó que se requiere un Gobierno que tome decisiones y “actúe con firmeza”.

Pablo Lemus (MC) prometió que reforzará el centro de monitoreo C4 para que pueda operar en conjunto con el de Zapopan y sumar más de cuatro mil cámaras en funcionamiento, además de contar con un programa de prevención del delito, reforzar equipamiento y capacitación de policías.

Carlos Lomelí (Morena) dijo que su proyecto busca recuperar la seguridad en la ciudad para que las familias puedan circular con tranquilidad en calles, parques y espacios públicos.

Gustavo Flores (Fuerza por México) planteó acciones como la contratación de cinco mil policías más, dotar de por lo menos una patrulla a cada colonia y reforzar los operativos en zonas comerciales.

Gerardo León (PRD) expuso que en los días de campaña ha identificado necesidades de las personas que piden más seguridad, dotar de más insumos a la Policía e impulsar la recuperación de espacios públicos.

Viridiana Rivas (Redes Sociales Progresistas) también marcó el tema de seguridad como una prioridad.

Francisco Castillo (independiente) propuso capacitar a los policías, hacer ajustes al centro de monitoreo C4 y aplicar pruebas de control de confianza más estrictas.

Dolores Pérez-Lazcarro (Futuro) refirió como ejes de sus propuestas la paz, justicia y seguridad.

En sus intervenciones, Diana Palacios (Somos) dijo que buscará trabajar en soluciones para la inseguridad, la falta de trabajo, de agua y el abandono de áreas verdes.

Finalmente, Juan de Dios De la Torre (PT) insistió en que la corrupción es el principal problema de la administración municipal.

¿Qué preguntaron los ciudadanos?

¿Qué planes tiene para apoyar eventos culturales, después de que sufrieron tanto por la pandemia? (Rocío Castellanos Topete)

Juventud o experiencia, ¿qué busca en sus colaboradores? (Perla Díaz)

¿Cuáles son sus propuestas para la diversidad sexual? (Paz Gonzalez)

¿Cuál es su propuesta para mejorar el Oriente de la ciudad en materia de servicios médicos municipales? (Iglesia Fuentes)

¿Qué opina de la movilidad no motorizada y qué planes de ciclovías tiene en Guadalajara? (Luis Fernando Márquez)

¿Qué políticas llevará a cabo para impulsar la investigación, la ciencia, la innovación y la tecnología? (José González)

¿Por qué se alía con Claudia Delgadillo haciendo suplente a su hermano? (Abraham Herrera)

¿Cuál es su propuesta para que las cámaras de C5 funcionen y una solución para mejorar la seguridad en Guadalajara? (Gustavo Cortés)

Si tu propio partido se asume como parte de la 4T, ¿por qué no renunciaron al presupuesto y se unieron a Morena? (Jimena Pérez Gil)

Escucho las propuestas para el Centro Histórico y no se habló de descuentos, ¿sabe cuántos locatarios somos, cuánto se paga de impuestos y de qué va a servir su propuesta para que no nos hundamos más? (Iglesia Fuentes)

Trece de los 14 aspirantes a la alcaldía de Guadalajara expusieron sus propuestas ante los lectores de esta casa editorial en el cuarto #DebateInformador.

Advierten intervención del Estado y la Federación en apoyo a sus candidatos

Con utilización de programas sociales y recursos públicos, los gobiernos federal y estatal han intervenido en el actual proceso electoral, acusó Tonatiuh Bravo Padilla, candidato de Hagamos a la alcaldía de Guadalajara.

Argumentó que hay en desarrollo una “elección de Estado”, en la que los tres niveles de Gobierno han usado el erario para apoyar a los candidatos de Morena y Movimiento Ciudadano. Aseveró que su partido es la tercera vía frente a la intervención.

“Lo que hemos visto en esta campaña es que hay en proceso una elección de Estado: un partido, el del Gobierno federal, apoyado con programas sociales y con todo tipo de recursos. A la vez, el partido del Gobierno estatal y municipal utilizando los programas sociales, los recursos de la deuda de Jalisco, para apuntalar sus candidaturas”, aseveró.

La abanderada de Futuro, Dolores Pérez-Lazcarro, llamó a no creer en partidos como el PRI, que durante años fue un “catálogo de corrupción”. Exhortó a los ciudadanos a no votar por el pasado, sino a votar con inteligencia y comparar propuestas.

El candidato independiente, Francisco Castillo Navarro, destacó su categoría de no estar en un partido. Pidió el “voto útil” para enfrentar al sistema de partidos que viven de los impuestos.

Gustavo Flores, de Fuerza Por México, se sumó a las recriminaciones y propuso a todos los candidatos acudir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para aclarar el cruce de señalamientos por diversas irregularidades fiscales.

Viridiana Rivas, candidata de Redes Sociales Progresistas, lamentó “muestras de arrogancia” y “falta de humanidad” de algunos aspirantes, aunque no dio nombres. Llamó a comprometerse a trabajar por una verdadera transformación.

El aspirante del PT, Juan de Dios de la Torre, afirmó que él representa los verdaderos valores de la 4T, aunque negó que sean “súbditos” del Presidente, como los de Morena.

Gerardo León de la Cruz, del PRD, pidió no caer en circos mediáticos y dignificar la política.

La priista Sofía García arremetió contra Morena, pues dijo que tiene hundido al país y a Movimiento Ciudadano lo responsabilizó por la inseguridad y el desabasto de agua.

En su turno, la abanderada de Encuentro Solidario, Xóchitl Vázquez, solicitó a la gente ser observadora y confrontar las propuestas de candidatos

En el cierre de su participación, el emecista Pablo Lemus afirmó que durante los próximos días se verán “los últimos gritos de desesperación de Morena”. Pidió que la jornada del 6 de junio sea un ejercicio democrático responsable y reiteró que ofrece un Gobierno de resultados y cercano.

Por su parte, Carlos Lomelí, el candidato de Morena, aseveró que su movimiento es el único que puede “sacar” a Lemus y al gobernador. Pidió a los tapatíos salir a votar para demostrarle a MC que rechazan la corrupción y la compra de votos.

ATAQUES Y CONTRAATAQUES

Cruzan acusaciones

"Hace seis semanas te estamos preguntando sobre tu evasión del SAT. Son ocho millones de pesos que se le pudieron dar a la ciudadanía. Pudimos dar 850 mil boletos de transporte".

Carlos Lomelí, Morena

"Que el doctor Lomelí nos explique acerca de la investigación del SAT contra Lomedic, su empresa, por haber comprado facturas falsas por más de 338 millones de pesos".

Pablo Lemus, Movimiento Ciudadano

"Fui parte de un Gobierno (con Aristóteles Sandoval) donde se vio por la movilidad, dejando una Línea 3 del Tren Ligero bien construida, porque esta no se va a caer".

Sofía García, PRI

"¿Por qué tendríamos que creer en un partido que destruyó a este país completamente, que es el catálogo de corrupciones que luego aprendieron otros partidos?".

Dolores Pérez-Lazcarro, Futuro

"Soy un ciudadano más que se enfada de ver tantas mentiras en estos debates. Somos la verdadera izquierda, no nos aliamos con la derecha como el PRD, por ejemplo".

Juan de Dios de la Torre, PT

"Tenemos que invitar a dignificar la política y no caer en estos circos mediáticos en los que nos encontramos. Tenemos que gobernar, no casarnos con el color ni con algún partido".

Gerardo León, PRD

El “Promesómetro” tapatío

Estas son las principales apuestas para la capital de Jalisco

PRI

Sofía García

Habilitará comités de búsqueda barriales de desaparecidos y una unidad de víctimas especiales. Creará más ciclopuertos y ciclovías consensuadas con la ciudadanía, además de impulsar casas con captación de agua de lluvia y paneles solares.

PRD

Gerardo León

Tendrá colaboradores jóvenes. Cambiará el Reglamento de Policía y Buen Gobierno para que no se hostigue a la comunidad de diversidad sexual. Hará una Dirección de Diversidad en el municipio para tener más cercanía con la comunidad.

PT

Juan de Dios de la Torre

Creará el proyecto “Tolerancia Cero” contra la corrupción. Capacitará y dará equipo a la Policía. Los nuevos oficiales serán propuestos por los mismos barrios para tener más cercanía. Habrá un programa de Carrera de Policía de acuerdo con los logros personales del elemento.

PVEM

Ofelia Cano

Buscará apoyos para el medio ambiente e incluirá a la Iniciativa Privada. El Ayuntamiento brindará “todos los recursos necesarios” para el mejoramiento ambiental.

Trabajará con los jóvenes a través de la educación, la cultura y el deporte.

MOVIMIENTO CIUDADANO

Pablo Lemus

Impulsará una política de prevención del delito con educación, cultura y deporte. Llevará el C4 de Guadalajara al C5 y será vigilado por un consejo consultivo que le dará una mayor independencia. El Parque Huentitán contará con más de 20 hectáreas verdes.

MORENA

Carlos Lomelí

Hará estacionamientos para motociclistas, mientras que para las ciclovías buscará agilizar y hacer más funcionable la circulación vehicular. Prometió que reforzará la seguridad en el municipio con más elementos de Policía.

PES

Xóchitl Vázquez

Apoyará los proyectos culturales hechos en el Estado y habrá una programación mensual para realizar diferentes eventos. Prometió una Policía de Proximidad con el fin de que la ciudadanía conozca a sus policías y comandantes.

FUTURO

Dolores Pérez-Lazcarro

Aplicará la ley para cumplir la alerta de violencia de género y tendrá un gabinete paritario. Hará el “Plan Alcalde” para la reconstrucción social y económica. Aumentará el presupuesto a participación ciudadana para tener redes de paz que coadyuven en la seguridad ciudadana.

HAGAMOS

Tonatiuh Bravo

Abrirá un cabildo de jóvenes para impulsar la participación política de las nuevas generaciones. Se comprometió a hacer más infraestructura deportiva y llevar a cabo una política de no represión, sino de seguridad ciudadana.

FUERZA POR MÉXICO

Gustavo Flores

Remodelará mercados y corredores municipales. Contratará a dos mil 400 policías y comprará 500 patrullas para tener una por colonia y generará una vinculación con el C5 a través de una aplicación con GPS cuando haya denuncias. Habrá operativos y vinculación con comerciantes.

RSP

Viridiana Rivas

Mejorará los Servicios Médicos Municipales. Actualizará el padrón de comerciantes para mejorar su esquema de trabajo y reestructuración. Capacitará a la ciudadanía en nuevas masculinidades y habrá educación en género en las escuelas.

SOMOS

Diana Palacios

Habrá educación sexual en las escuelas desde los 7 u 8 años, así como cursos para los padres sobre cómo platicar de educación sexual. También impulsará la recolección de aguas pluviales y recuperará áreas verdes.

INDEPENDIENTE

Francisco Castillo

Hará academias municipales para apoyar a las mujeres y que aprendan oficios. Dará más presupuesto al Instituto de la Mujer. Buscará que ellas sean jefas en cada zona del municipio y prometió al menos una patrulla por colonia.

LA OPINIÓN DEL MODERADOR

Guadalajara, un debate más allá de la evasión fiscal

Diego Petersen Farah

Quién miente más, quién evade más impuestos, quién es más corrupto. Ese parece ser el criterio de decisión que nos proponen los dos candidatos punteros en la elección de Guadalajara, de acuerdo con lo que vimos ayer en Debates 2021 convocado por EL INFORMADOR. Pablo Lemus (MC) y Carlos Lomelí (Morena) se atacaron sin tapujos: Lomelí acusa a Lemus de no haber pagado poco más de ocho millones de pesos de impuestos, mismos que, dice, se traducirían en beneficios concretos para los tapatíos: Lemus acusa a Lomelí que sus empresas, Lomedic y Abisalud, son investigadas por operaciones simuladas y compra de facturas por más de 300 millones de pesos. Más allá de si hemos de creerles o no, pues si bien se trata de información derivada de documentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ambas son informaciones parciales, retrato de un momento específico y no la película completa. De qué se trata esta elección: de convencernos quién es el más corrupto, de demostrar quién es mayor evasor fiscal o quién es el más capaz para gobernar.

Al tener a todos los candidatos a la presidencia municipal de Guadalajara (excepto al panista, Fernando Garza, quien decidió no acudir), el #DebateInformador nos permitió observar que, más allá de las opciones mayoritarias, Guadalajara es un mosaico de opciones y opiniones. Seis de 14 contendientes son mujeres, tres de ellas muy jóvenes, y eso cambia radicalmente no sólo los temas a debatir sino la forma de ver la ciudad y las preocupaciones que van mucho más allá de quién debe más impuestos: los temas de género, diversidad y sustentabilidad son una preocupación genuina entre ellas.

Un formato de discusión con tantos candidatos hace difícil profundizar en los temas y debatir a fondo los grandes problemas. Lo que obtuvimos fueron apenas algunas pinceladas que nos permiten intuir que hay formas distintas de pensar la ciudad, que hay en este grupo de candidatas y candidatos una riqueza y frescura política que los grandes partidos han perdido. Quedó claro también que, en asuntos torales como seguridad pública, ni grandes ni pequeños, ni izquierdas o derechas, tienen claro que hacer.

En 10 días a partir de hoy sabremos quién gobernará la capital del Estado. Ojalá que además de los temas fiscales y personales, que seguramente los candidatos punteros olvidarán y traducirán en un “pacto de civilidad política”, quien gane recoja las ideas, las propuestas y la voluntad de las y los jóvenes contendientes.

LA OPINIÓN DEL EXPERTO

Fue el debate más propositivo, racional y reflexivo de todos

Mónica Montaño, titular del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara.

A diferencia de los ejercicios anteriores, el #DebateInformador entre los candidatos a la alcaldía de Guadalajara fue más “propositivo, racional y reflexivo”, compartió Mónica Montaño, titular del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara.

“Los mismos candidatos, en sus réplicas, hicieron preguntas interesantes. Fue un verdadero diálogo, incluso entre ellos, para abordar los temas interesantes y que importan a la ciudad. Además, se abarcaron más temas que en otros debates, donde se encasillaron en uno o dos”.

Para dimensionar, resaltó que hubo 35 propuestas y 15 ataques. De estos últimos, Carlos Lomelí, el candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano (MC), fueron quienes más recibieron críticas, con siete y cinco, respectivamente.

Montaño resaltó que en general fue “muy propositivo. Quedo con una buena impresión de los candidatos, porque en otros (debates) eran más bien ataques y en este fueron más preguntas sobre lo que harían para resolver los problemas”.

Añadió que, si todos llegan a ser regidores, espera que logren trabajar en equipo para sacar las propuestas que mencionaron.

Además, resaltó que la candidata de Futuro, Dolores Pérez-Lazcarro, al igual que los candidatos de ese partido en otros municipios, “saben de lo que hablan. Se nota la preparación y las propuestas bien trabajadas y de fondo”.

Pero también compartió que las candidatas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sofía García, y del Verde Ecologista (PVEM), Ofelia Cano, se supieron defender de los ataques.

Mientras que las jóvenes candidatas Viridiana Rivas, de Redes Sociales Progresistas; Diana Palacios, de Somos, y Xóchitl Vázquez, de Encuentro Solidario, “le entraron bien al debate, con muy buena expresión oral”.

Sobre los candidatos punteros resaltó que, en lo general, no dieron buenas propuestas ni a profundidad en ningún debate, pero sí sobresalen por los ataques.

Por otro lado, sobre Fernando Garza, del Partido Acción Nacional (PAN), quien no asistió al encuentro, subrayó que “a estas alturas ninguno debería perderse el debate porque es un buen ejercicio y eso ayuda a dar visibilidad de sus propuestas”.