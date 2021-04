Elecciones Jalisco 2021: En arranque de campaña, vecinos de la Mesa Colorada piden agua a Alberto Uribe

Con la reiterada petición de vecinos de que se regularice el abasto de agua potable, Alberto Uribe Camacho inició su campaña a la presidencia municipal de Zapopan en la colonia Mesa Colorada.

En su primer acto proselitista, el aspirante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) criticó el proceder de las actuales autoridades y que no se haya solucionado el problema que aqueja a esa zona del municipio.

Uribe Camacho afirmó que durante su gestión en Tlajomulco atendió problemáticas similares y destacó que gracias al trabajo que realizó con Marcelo Ebrard, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha tenido reuniones con expertos para buscar soluciones al tema del agua.

“Que cosa tan importante es el agua, que cosa tan importante para vivir es el agua; pero que terrible es abrir la llave y no tener agua. Ustedes saben que fui presidente municipal de Tlajomulco, vengo de trabajar con alguien a quien le aprendí muchas cosas. Voy a tocar muchas puertas internacionales, después de trabajar con Marcelo Ebrard aprendí a que podemos tocar muchas puertas internacionales y voy a buscar una solución.

"Ya tengo reuniones con ingenieros especialistas para empezar a ver la problemática del agua para solucionarla de fondo. No me explico por qué siguen autorizando más viviendas”

El morenista adelantó que presentará una queja contra la presidenta municipal interina de Zapopan, Graciela de Obaldía Escalante, por el presunto acarreo de trabajadores municipales al acto de inicio de campaña del candidato de Movimiento Ciudadano, Juan José Frangie.

“¿Dónde están los de Comude?, no veo a los del DIF, ¿los de sindicatura?; no hay aquí acarreados… no los obligan a venir. Eso es ridículo, es una falta de respeto a los trabajadores del Ayuntamiento; desde aquí levanto la voz y le digo a quien es la presidenta municipal que le vamos a presentar una queja y también al señor Frangie, no pueden estar moviendo a los trabajadores; eso no se vale”, advirtió.

El aspirante también recriminó la situación de inseguridad en las colonias zapopanas y que las actuales autoridades no hayan asumido la responsabilidad en la materia. Añadió que eligió arrancar campaña en Mesa Colorada, y no en Andares, porque le gusta estar cerca del pueblo, pero dijo que su proyecto no discrimina a quienes tienen recursos.

En su mensaje, el morenista usó un lenguaje coloquial con algunas palabras altisonantes, pese a las medidas sanitarias se bajó del escenario dio abrazos y saludó de mano a simpatizantes que lo abordaron. En el acto estuvo acompañado por aspirantes a regidores y a diputados por Morena.

GC