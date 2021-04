El candidato a la presidencia municipal de Zapopan por el Partido Verde, Salvador Cosío Gaona, prometió a vecinos de colonias ubicadas en la zona sur de la ex Villa Maicera, una Coordinacion Metropolitana eficaz en materia de vialidad y seguridad, a fin de resolver este grave problema en ambos temas.

Se trata de colonias zapopanas que lindan con Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco.

“La gente está harta de tener que llamar a una corporación policial y que la remitan a otra o que llegue una patrulla que diga que no le corresponde la acción y que cuando requieren nunca esté la policía lista. Por otro lado, está harta de que la policía vial no aparece y no actúa cuando hay problemáticas muy fuertes de problemas viales y sí aparece para extorsionar y para lucrar con su trabajo”.

Cosío urgió a que, en tanto, la actual autoridad de Zapopan tome el tema y les proporcione la atención, sin menoscabo de ir a fondo y buscar solución para lo que debe ser un trabajo en conjunto; una agenda metropolitana de seguridad y vialidad.

LS